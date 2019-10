Улица Понтия Пилата: археологи определили возраст древней мостовой Иерусалима

Израильские учёные определили дату создания главной улицы древнего Иерусалима. Строительство каменной мостовой проводилось в начале I века нашей эры, когда Иудеей правил римский префект Понтий Пилат, полагают исследователи. Сделать открытие помогли монеты, найденные под брусчаткой. Улица была построена для иудейских паломников, которые поднимались от Силоамской купели к Храмовой горе.

Археологи из Управления древностей Израиля и Тель-Авивского университета после шести лет раскопок в Старом городе Иерусалима установили возраст его главной мощёной улицы. По их мнению, дорога была построена и богато отделана в I веке нашей эры — во времена правления префекта Понтия Пилата. Об открытии сообщается в издании Тель-Авивского университета Tel Aviv: Journal of the Institute of Archaeology.

Понтий Пилат возглавлял Иудейское царство во времена прямого римского правления с 26 по 36 год н.э. В христианской традиции он известен как префект, вынесший смертный приговор Иисусу Христу.

По мнению археологов, именно к этому периоду истории относится строительство главной улицы древнего города. Это монументальное сооружение длиной 600 м и шириной около 8 м создано в соответствии со стандартами Римской империи и вымощено большими каменными плитами. По подсчётам исследователей, на его создание ушло около 10 тыс. тонн горной породы. Улица проходила от южных ворот Иерусалима по району Город Давида и соединяла две святыни — Силоамскую купель и Храмовую гору.

Первые фрагменты мостовой были открыты в конце XIX века британскими учёными. Современные археологи раскопали более 220 м улицы и вскрыли брусчатку. Обнаруженные под мостовой предметы, в особенности монеты, позволили пролить свет на историю стройки библейских времён.

Археологи обнаружили среди брусчатки более ста монет, датированных 17—31 годами н.э.

«Монеты позволяют осуществлять датировку с очень высокой точностью, — утверждает археолог, специалист по нумизматике Управления древностей Израиля Дональд Ариэль. — На некоторых монетах выбит год чеканки. Таким образом, обнаружив под мостовой монету, на которой указан 30 год нашей эры, мы узнаем, что улица была вымощена в год чеканки монеты или в любой последующий год».

Среди найденных в Иерусалиме денег этого периода обычно преобладают монеты, отчеканенные вскоре после окончания правления Понтия Пилата. Однако среди находок под плитами главной улицы города их не было. По мнению учёных, это доказывает, что она построена по распоряжению самого известного римского префекта и во время его пребывания у власти.

Монументальность сооружения, соединяющего святыни, и похожий на ступенчатый подиум тротуар не оставили у учёных сомнений, что улица задумывалась как путь паломника.

Историки полагают, что Понтий Пилат мог организовать столь масштабную стройку и соединить иудейские святыни, чтобы уменьшить напряжённость в отношениях с местным населением. Также учёные считают, что мостовая оказалась погребена под обломками города во время первой Иудейской войны, когда римляне осадили повстанцев в 70 году н.э. и частично разрушили город. На это указывают найденные наконечники стрел, камни для пращей и фрагменты уничтоженных строений.