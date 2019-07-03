Из Европы на Ближний Восток: учёные выяснили происхождение филистимлян

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Арсений Скрынников
Международная группа учёных расшифровала ДНК филистимлян и выяснила происхождение этого древнего народа. Упоминаемый ещё в Ветхом Завете этнос мигрировал из Европы через Средиземное море и достиг берегов Южного Леванта в начале железного века. Исследование объединило результаты тридцатилетней работы археологов и достижения современных генетических технологий.
Из Европы на Ближний Восток: учёные выяснили происхождение филистимлян
  • Раскопки филистимского кладбища в Ашкелоне
  • © Melissa Aja. Courtesy Leon Levy Expedition to Ashkelon

Исследователи из Института мировой истории Общества имени Макса Планка (Германия) и Семитологического музея Гарвардского университета (США) выяснили происхождение филистимлян. Оказалось, что этот древний народ прибыл на библейские земли из Европы в начале железного века — в XII веке до н. э. Об этом сообщается в журнале Science Advances.

В Ветхом Завете филистимляне называются главными врагами иудеев. Знаменитые сказания о Самсоне и битва Давида с Голиафом относятся как раз к истории затяжного военного конфликта между двумя народами. До проведения исследования было известно, что филистимляне пришли на Ближний Восток из-за моря и пытались завоевать Египет во времена правления Рамсеса III (около 1190 года до н. э.).

  • Процессия захваченных египтянами филистимских воинов
  • © Wikimedia commons

После поражения в войне они были вытеснены на Левантийское побережье — территорию современного Израиля. В результате захвата новых земель был образован филистимский Пентаполис — коалиция из пяти древних городов. Известно, что как отдельная народность филистимляне исчезают с лица земли уже в IV веке до н. э. — после походов Александра Македонского. Однако в течение долгого времени мнения учёных о происхождении этого древнего этноса расходились.

Для разгадки этой тайны учёные из Института мировой истории Общества имени Макса Планка изучили ДНК 108 скелетов древних людей, живших в период 3600-2800 лет назад в крупнейшем полисе — портовом городе Ашкелоне, захваченном филистимлянами у иудеев. В основу работы легли результаты, полученные экспедицией Леона Леви из Семитологического музея Гарвардского университета, длившейся с 1985 по 2016 годы. Исследование объединило результаты тридцатилетней работы археологов и достижения современных генетических технологий.

Полученные данные позволили команде сравнить ДНК людей бронзового и железного веков Ашкелона. Было обнаружено, что железный век начался именно с приходом на библейские земли новых людей — филистимлян. В их ДНК явно просматривается наследственный компонент европейского происхождения, которого не было у их предшественников бронзового века.

  • Младенец, погребенный на филистимском кладбище
  • © Ilan Sztulman. Courtesy Leon Levy Expedition to Ashkelon

«Это генетическое различие обусловлено притоком генов, связанных с европейцами, в районе Ашкелона либо в конце бронзового века, либо в начале века железного. Это соответствует предполагаемому времени появления филистимлян на Левантийском побережье, рассчитанному на основании археологических и текстовых находок. В качестве вероятного источника наша модель указывает на южноевропейский генофонд, но будущий отбор проб может точнее указать, какие группы привнесли в Ашкелон генетический компонент, связанный с европейцами», — поясняет ведущая автор исследования Михал Фельдман из Института мировой истории Общества имени Макса Планка.

Также учёные выяснили, что по прошествии относительно короткого времени — не более двух веков, европейский генетический отпечаток, сделанный в начале железного века, растворился в левантийском генофонде.

«Хотя, согласно древним текстам, в первом тысячелетии до нашей эры жители Ашкелона оставались для соседей «филистимлянами», отличия их генетических характеристик уже не были столь выраженными, возможно, из-за браков между ними и представителями окружающих левантийских групп», — отмечает другой автор исследования Даниель Мастер.

Исследователи отмечают, что в результате комплексной работы удалось заполнить временной пробел в генетической карте современного Ближнего Востока — Южного Леванта.

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