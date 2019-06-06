Недостающее звено: как сибирские находки археологов позволили узнать о переселении людей из Евразии в Америку и обратно

Российские и иностранные археологи проследили миграционные процессы далёкого прошлого, изучив ДНК останков древних обитателей Сибири. Выяснилось, что за последние 30 тыс. лет на территории Восточной Сибири произошло не менее трёх крупных миграций населения, в том числе в Америку и обратно в Евразию. Исследование проливает свет на историю появления людей на американских континентах.

Международная команда исследователей с участием российских специалистов впервые изучила ДНК древнего населения Восточно-Сибирской Арктики и установила, как 30 тыс. лет назад люди расселялись в этой области. Об этом со ссылкой на публикацию в Nature сообщает пресс-служба Российского научного фонда, финансировавшего работу отечественных исследователей.

Древние находки до последнего ледникового периода (более 26,5 тыс. лет назад) в Сибири обнаруживаются крайне редко. При этом регион вызывает особый интерес учёных, его не без оснований считают вратами заселения Америки 15 тыс. лет назад небольшой группой жителей Евразии.

На открытой в 2001 году Янской стоянке в Якутии российские специалисты обнаружили три молочных зуба древних людей, живших там более 30 тыс. лет назад. Два из трёх зубов удалось использовать для того, чтобы секвенировать геном древнего человека. Результаты сравнили с находками поздних периодов, в том числе фрагментом черепа человека, найденным в низовьях реки Колымы (возраст — 9,8 тыс. лет).

Зубы древнего человека, найденные на Янской стоянке, — одна из находок, которая помогла специалистам изучить ДНК древних жителей Восточно-Сибирской Арктики и установить, как люди расселялись в этой области 30 тыс. лет назад

© Елена Павлова / Sikora et al / Nature 2019

«На основании анализа этих результатов впервые удалось получить палеогенетическую характеристику древнего населения Восточно-Сибирской Арктики и реконструировать популяционные процессы, происходившие на северо-востоке России в последние 30 тыс. лет. Это открытие является крупным шагом вперёд в изучении былых демографических и миграционных процессов в области, послужившей трамплином для освоения человеком Америки», — отмечает соавтор работы, старший научный сотрудник отдела палеолита Института истории материальной культуры РАН Владимир Питулько.

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Всего исследователи «прочитали» 31 геном из находок в Восточной Сибири, возраст которых от 30 тыс. до 600 лет, и установили, что за последние 30 тыс. лет произошло не менее трёх крупных миграционных событий. В последние 5 тыс. лет отмечены менее масштабные перемещения, среди которых случались обратные переселения людей из Северной Америки в Сибирь. Как установили учёные, миграции этого периода привели к формированию современных коренных этносов региона.

«Мы получили важные свидетельства того, как изоляция и смешение людских популяций, которые имели место в разгар последнего ледникового максимума — наиболее холодное, суровое время ледниковой эпохи, — повлияли на происхождение людских группировок, которые возникли в это время и дали начало популяциям коренного населения обеих Америк», — говорит один из авторов работы, научный сотрудник Южного методистского университета (Даллас, США) профессор Дэвид Мельцер.

Учёные отмечают интересный факт: жившие на Янской стоянке люди не вырождались из-за кровосмешения, так как сознательно его избегали. Это удалось установить тоже благодаря изучению ДНК найденных на стоянке зубов.