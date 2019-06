Изобретая нож: древние люди в разных частях планеты могли придумать каменные орудия независимо друг от друга

На месте археологических раскопок в Эфиопии международная группа учёных обнаружила сотни орудий труда, возраст которых превышает 2,6 млн лет. Ранее самыми древними свидетельствами систематического производства и использования каменных инструментов считались находки в разных местах планеты, которым было не более 2,58 млн лет. После изучения последних находок исследователи сделали предположение, что в самом начале каменного века древние люди в разных частях нашей планеты изобретали инструменты независимо друг от друга.

Американские археологи-палеонтологи исследовали самые древние систематически изготовленные орудия труда первобытных людей и сделали вывод, что инструменты раннего каменного века (которым более 2,6 млн лет) могли быть изобретены в разных местах независимо друг от друга. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Напомним, в 2013 году неподалеку от эфиопского города Аваш в районе Леди-Герару международной командой археологов была обнаружен фрагмент нижней челюсти, которая, по мнению авторов находки, является древнейшей (2,8 млн лет) окаменелостью рода Homo, так как её строение морфологически отличается от строения челюсти австралопитека. По мнению других учёных, челюсть может принадлежать и некому «прогрессивному» австралопитеку, представляющему промежуточную форму между африканскими австралопитеками и людьми видов Homo habilis (человека умелого) и Homo rudolfensis (человека рудольфского).

В течение пяти лет та же команда продолжала поиски в этом регионе, пытаясь найти следы обработки древними людьми изделий из камня. На новом месте раскопок «Бокол Дора — 1» были обнаружены и извлечены предметы, которые можно назвать первыми ножами. Эти каменные артефакты были искусственно заострены — от них с помощью других камней были отщеплены «чешуйки».

© David R. Braun / eurekalert.org

«Сначала мы обнаружили несколько артефактов, лежащих на поверхности, но мы не знали, из какого они слоя. Тогда я заглянул за край небольшого утёса и увидел торчащие из глины камни. С помощью геологического молотка я извлёк два отличных каменных инструмента», — рассказал геолог Университета штата Аризоны (США) Кристофер Кампизано.

Потребовалось ещё несколько лет раскопок, чтобы вручную добраться до нужного слоя на глубине нескольких метров. Учёные обнаружили захоронение костей животных и сотни «отщепов» — осколков, образовавшихся при расщеплении камня древним человеком.

«Изучив осадочную породу под микроскопом, мы поняли, что этот участок пробыл на поверхности очень недолго. Эти инструменты были оставлены ранними предками людей возле источника воды, а затем быстро покрылись слоем породы, под которым этот участок с тех пор остался на миллионы лет», — отметила геоархеолог из Междисциплинарного центра археологии и бихевиористической эволюции португальского университета Алгарве Вера Алдейас.

Также по теме Первобытные химики: российские учёные выяснили, как древние жители Алтая получали краски Первобытные художники Алтая для изготовления красок нагревали минералы. Они использовали разные температурные режимы, чтобы получить...

Археологи провели датировку вулканического пепла и отложений изучаемого пласта и выяснили, что возраст находок превышает 2,6 млн лет. Раньше самыми древними свидетельствами систематического производства и использования каменных инструментов считались сделанные в разных местах планеты находки, которым было не более 2,58 млн лет. Также учёные отметили, что найденные с самыми старыми каменными инструментами первых людей кости животных похожи на те, что были обнаружены возле «челюсти Леди-Герару».

Все найденные орудия труда были целенаправленно созданы нашими предками с помощью острых камней из цельных кусков породы, отмечают учёные. Эта способность отличает их от, например, обезьян, которые тоже используют камни для различных действий — для разбивания орехов и панцирей моллюсков.

Исследователи сделали вывод, что более 2,6 млн лет назад наши предки в разных частях планеты независимо друг от друга научились разбивать камни и делать примитивные инструменты, которыми они стали обрабатывать пищу до еды. Относящаяся к этому времени «челюсть Леди-Герару» подтверждает, что использование инструментов привело к изменению формы и количества зубов первобытных людей.

«Учитывая, что различные приматы по всему миру регулярно используют камни в качестве молотков для добычи прочих ресурсов, представляется весьма вероятным, что многие предки человека, проживавшие на территории Африки, находили новые способы примирения каменных орудий для этой цели», — заявил один из главных авторов исследования, Дэвид Браун из Университета Джорджа Вашингтона.

«Если наша гипотеза верна, то мы ожидаем обнаружить некую преемственность в форме орудий возрастом до 2,6 млн лет», — добавил археолог.

Исследователи надеются найти подтверждение своих теорий и обнаружить больше находок в районе Леди-Герару. Новые места раскопок определены, к ним учёные приступят уже в 2019 году.