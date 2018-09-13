Древний хештег: в южноафриканской пещере найден необычный рисунок возрастом 73 тысячи лет

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Анастасия Ксенофонтова
Французские учёные обнаружили на стенах южноафриканской пещеры Бломбос изображение, напоминающее знак хештега (#). Возраст находки — 73 тыс. лет, то есть это самый древний из известных наскальных рисунков. По мнению исследователей, он представляет собой часть более сложной картины, от которой сохранились лишь четыре пересекающиеся линии. Ранее антропологи считали, что пещерная живопись появилась значительно позже, около 40 тыс. лет назад.
Древний хештег: в южноафриканской пещере найден необычный рисунок возрастом 73 тысячи лет
  • © Craig Foster/University of Bergen

Исследователи из Университета Бордо (Франция) нашли, вероятно, первый в мире рисунок — четыре пересекающиеся линии, сделанные охрой на обломке твёрдого мелкозернистого кремниевого минерала. Возраст находки — 73 тыс. лет. Открытие удалось совершить в южноафриканской пещере Бломбос, расположенной примерно в 300 км к востоку от Кейптауна.

«Это самый древний из известных на сегодняшний день рисунков в истории человечества. Нам неизвестно, что он означает. Но линии на камне обрываются столь резко, что это даёт основание считать находку лишь небольшим фрагментом большого и сложного рисунка, оставленного Homo sapiens 73 тыс. лет назад», — сообщил автор исследования Франческо Д'Эррико.

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Остатки микроскопических следов охры на булыжнике свидетельствуют о том, что камень являлся частью жёрнова, на котором Homo sapiens измельчали охру в порошок.

Ранее самыми первыми известными образцами наскальной живописи считались рисунки на стенах испанской пещеры в Эль-Кастильо и индонезийской пещеры на острове Сулавеси. Их возраст составляет 40 тыс. лет.

«Учёные на протяжении долгого времени считали, что первые абстрактные рисунки появились около 40 тыс. лет назад, когда Homo sapiens пришли в Европу и постепенно вытеснили неандертальцев. Однако эта и другие недавние находки в Африке и Европе свидетельствуют о том, что пещерное искусство появилось гораздо раньше и наверняка играло важную роль в сообществах древних людей», — подчеркнул соавтор исследования Кристофер Хеншилвуд.

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