В центре Москве археологи нашли фрагменты древнего керамического сосуда

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В районе Гоголевского бульвара археологи нашли фрагменты древнего керамического сосуда, сообщает «Вечерняя Москва».
В центре Москве археологи нашли фрагменты древнего керамического сосуда
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«Это редкий случай, можно даже сказать, чудо, что в центре Москвы сохранились артефакты времён неолита. Мы получили ещё одно подтверждение, что почти 6 тыс. лет назад на территории исторического центра Москвы уже жили люди», — заявил глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Около десяти небольших черепков удалось извлечь из раскопа глубиной четыре метра. После реставрационных работ артефакт пополнит коллекцию Музея Москвы.

В этом году сделано более 3,5 тыс. находок, многие из которых можно увидеть на выставке «Котлован — раскоп — музей» в Музее Москвы. Она открыта до 20 октября, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что археологи нашли в центре Москвы предметы горожан XVIII—XIX веков.

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