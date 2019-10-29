Канатно-проволочные технологии: российские археологи нашли в Нижегородском кремле остатки старинного фуникулёра

Учёные из Института археологии РАН исследовали территорию Нижегородского кремля и обнаружили части конструкции фуникулёра XIX века. Это высокотехнологичное сооружение действовало до 1926 года. Археологи вскрыли фундамент и остатки стен водонапорной башни, которая приводила фуникулёр в движение. Под слоем XIX века они обнаружили следы плотной городской застройки XVI—XVIII веков, подполья различных хозяйственных и жилых зданий, а также многочисленные артефакты, в том числе из поволжских городов Золотой Орды.

Специалисты Института археологии РАН изучили территорию Нижегородского кремля и обнаружили следы фуникулёра XIX века. Фуникулёры, или элеваторы, появились в Нижнем Новгороде в 1896 году. Инженеры соединили Верхнебазарную и Нижнебазарную трамвайные линии, расположенные на отличающихся по высоте участках города. Линия представляла собой зубчатую канатно-проволочную железную дорогу, на которой работали два элеватора. Они были запущены при Николае II к открытию XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки и проработали до 1926 года.

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Фуникулёры, построенные в Нижнем Новгороде, работали по принципу перегрузки водяным балластом: перед спуском вагона с волжского откоса в его бак с помощью специально построенной водонапорной башни нагнеталась вода, под тяжестью которой вагон перемещался вниз, на нижнюю станцию, где водяной балласт сбрасывался в колодец.

«После закрытия фуникулёра в начале ХХ века на территории кремля проходили активные планировочные работы: весь участок, который мы изучаем, оказался перекрыт слоем грунта высотой около четырёх метров. После того как водонапорная башня была разрушена, её руины засыпали, поэтому место, на котором была построена башня, оказалось скрытым», — отметил сотрудник Волжской экспедиции Института археологии РАН Алексей Свиридов.

Хотя фуникулёр был построен в конце XIX века и действовал до 1926 года, никаких чертежей или строительных планов не сохранилось, отмечают исследователи.

«Найденные остатки водонапорной башни и коммуникаций позволят уточнить данные о конструкции фуникулёра и технические детали его работы, известные лишь в общих чертах», — отметил Свиридов.

Под слоем XIX века археологи обнаружили более ранние пласты — следы плотной городской застройки XVI—XVIII веков, подполья различных хозяйственных и жилых сооружений, а также многочисленные артефакты из Золотой Орды XV—XVI веков, серебряные копейки XVI—XVII веков, обломки стеклянных браслетов, перстней и фрагменты ордынской посуды.