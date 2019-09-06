Государев двор: археологи Эрмитажа обнаружили тронный зал в резиденции Ивана Грозного в Александровской слободе

Археологи Государственного Эрмитажа обнаружили в Александровском кремле остатки тронного зала и столовой палаты, в которых Иван Грозный принимал послов, проводил торжественные церемонии и устраивал пиры. Об этом в беседе с RT рассказали сотрудники музея-заповедника «Александровская слобода». Также исследователи нашли ряд артефактов и разрешили спор о времени постройки дворцового комплекса.

Древнерусская археологическая экспедиция Государственного Эрмитажа совершила ряд архитектурных открытий на территории Александровского кремля во Владимирской области. Археологи обнаружили несколько палат государева двора и определили их предназначение. Об этом в беседе с RT сообщила заместитель директора по науке Государственного музея-заповедника «Александровская слобода» Марина Рыбакова.

Отправной точкой для поиска археологами царских палат стало единственное изображение Александровской слободы, которое сохранилось до наших дней на гравюре из латинского издания сочинения Якоба Ульфельдта «Путешествие в Россию», рассказала Рыбакова. Этот датский посол описал своё посещение резиденции русского царя, которое состоялось в 1578 году.

На хрестоматийной картинке видны не только соборы и колокольня, которые сохранились на территории Александровского кремля, но и ряд неизвестных дворцовых построек XVI века. На протяжении последних 100 лет археологи безуспешно пытались отыскать следы изображённых на гравюре строений.

«Мы сотрудничаем с Эрмитажем с 2005 года. Каждые два года древнерусская экспедиция этого музея, которая специализируется на времени правления Василия III и Иоанна IV, летом приезжает работать к нам», — рассказывает Рыбакова.

Общий вид крепости в Александровской слободе. Гравюра Иоганна Теодора де Бри из латинского издания сочинения Якоба Ульфельдта «Путешествие в Россию». 1627

РИА Новости

© Михаил Успенский

Кроме соборов и колокольни, в кремле сохранились несколько гражданских палат и домовые храмы царя и царицы, однако полностью представить устройство государева двора до сих пор было невозможно. В течение XX века были сделаны отдельные находки, в том числе фрагментов фундаментов, но соотнести их с конкретными постройками не удавалось. Благодаря экспедициям Государственного Эрмитажа и Института археологии РАН древняя картинка стала проявляться.

«Всё началось с обнаружения в конце 2000-х древней резной ромбовидной колонны, которая оказалась основанием белокаменной галереи. Она соединяет все постройки и хорошо видна на датской гравюре», — поясняет сотрудник музея.

Эта находка позволила разрешить давний спор между учёными: одни считали, что каменные сооружения появились в Александровской слободе сразу с момента возведения Василием III в 1508—1513 годах, другие утверждали, что кремль был деревянным до перестройки в 1560—1570 годах при Иване Грозном. Открытие показало, что все белокаменные постройки были сооружены русскими и итальянскими мастерами в начале XVI века (по образцам Московского Кремля и западноевропейских замков).

Следующим значимым открытием учёных Эрмитажа стало обнаружение фрагмента палаты с сохранившимся керамическим полом. По мнению специалистов, это было технологическое новшество XVI века, которое применялось исключительно в царских покоях.

«Открытие было сделано на половине царицы. Так мы впервые поняли, что эти плитки пола помнят ножки маленького Иоанна Грозного, находившегося здесь с мамой в малолетстве», — отметила Рыбакова.

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Сделанные на половине государыни открытия шаг за шагом приближали археологов к обнаружению скрытых остатков зданий на половине государя. Учёным удалось идентифицировать фрагменты малой и средней палат царского двора, а в 2017 году в раскопе показался угол новой незнакомой постройки.

В этом сезоне учёные вернулись к работе, и рядом с покоями государя и его домовым храмом было открыто массивное основание большой палаты, которая стояла на центральной площади между всеми главными сооружениями. Археологи уверены, что эта находка есть не что иное, как тронный зал Иоанна Грозного, в котором он принимал дипломатические делегации и проводил торжественные церемонии. К постройке примыкала другая палата — меньшего размера. Она, по мнению учёных, предназначалась для пиршеств, проводившихся по окончании мероприятий в тронном зале.

Также в культурном слое этого периода был обнаружен целый ряд интересных артефактов. В частности, курляндская монета 1575 года и уникальный ковш XVI века с символом царской власти — изображением единорога на ручке. В числе прочих находок сотрудники Александровского кремля отмечают белоглиняные изразцы, напоминающие декор Московского кремля.