Археологи рассказали о раскопках в Московском Кремле

Специалисты Института археологии РАН исследовали двухметровый культурный слой Московского Кремля. В ходе раскопок учёные нашли следы возможного пожара XVI века, обнаружили основания здания Приказов и серию артефактов. Об этом рассказал в день профессионального праздника археологов вице-президент РАН академик Николай Макаров.

Начатые в мае раскопки в Большом Кремлёвском сквере рядом с Соборной площадью позволили археологам изучить 2,5 м напластований, пишет Интерфакс.

По словам Макарова, к лету 2020 года археологам предстоит исследовать и задокументировать ещё 1,5 м культурного слоя, в том числе горизонты железного века, второй половины I тысячелетия до н. э. и домонгольского периода XII—XIII веков.

«Сейчас мы вышли на таинственный горизонт больших пожаров. Вы увидите в раскопе огромные завалы угля, которые остались от сгоревших строений, остатки сгоревших конструкций. Мы пока не можем точно датировать этот пожар и связать его с определёнными историческими событиями; очень возможно, что это знаменитый пожар 1571 года, когда Москва была захвачена крымским ханом Девлет-Гиреем, который сжёг город, когда опричные полки не смогли сдержать натиск крымцев», — сказал он.

По мнению учёного, Кремль не был занят ханскими войсками, но сильно пострадал от пожара.

Главным научным результатом кремлёвских раскопок стало открытие остатков монументальной каменной постройки — здания Приказов, сооружённого в 1675—1683 годах и сменившего постройку 1591 года, сообщает ТАСС.

Среди находок последних двух месяцев выделяется серия артефактов, связанная с жизнью и бытом Приказов конца XVII века: керамическая переносная чернильница, обломок кувшина с надписью, накладка на сумку и крышка от футляра для набора европейских гирек-разновесов.

Археологи обнаружили около 50 монет времён первых Романовых — царей Михаила Фёдоровича и Алексея Михайловича. Всего собрано более 1 тыс. предметов.

Также в День археолога академик Макаров подвёл промежуточные итоги сезона и сообщил, что исследования ведут 37 экспедиций и отрядов, а количество археологических работ в России растёт.

Возобновились раскопки в Иерихоне на Ближнем Востоке, прошли исследования на городище Новая Ниса (III в. до н. э. — XVIII в.) под Ашхабадом в Туркмении, обнаружены боярские саркофаги в Юрьевом монастыре в Великом Новгороде и изучены существующие и поныне домонгольские сёла Суздальского Ополья.

Также найдена могила участника Смоленского сражения 1812 года, предположительно — наполеоновского генерала Гюдена.

Ранее археологи обнаружили в Крыму катакомбы III тыс. до н. э.