В четырёх парках Москвы разработали программу ко Дню археолога

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В парках «Зарядье» и «Фили», а также в ландшафтном парке «Митино» и Перовском парке разработали программу ко Дню археолога, сообщает сайт «Москва 24». Праздник отмечается 15 августа.
В четырёх парках Москвы разработали программу ко Дню археолога
  • © Агентство городских новостей «Москва»

11 августа в «Митине» откроют Неделю археологии. Запланированы выставки, мастер-классы и экскурсии.

13 августа в «Зарядье» состоится лекция научного сотрудника Музея Москвы Екатерины Святицкой, которая расскажет об артефактах, найденных столичными археологами за последние годы.

«Фили» начнут тематическую программу 15 августа. В частности, пройдёт лекция специалиста по краеведению и истории Москвы Марины Очковой.

На 17 августа в Перовском парке запланирован мастер-класс для детей, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в центре Москвы при раскопках нашли револьвер Smith & Wesson XIX века.

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