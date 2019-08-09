В четырёх парках Москвы разработали программу ко Дню археолога
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11 августа в «Митине» откроют Неделю археологии. Запланированы выставки, мастер-классы и экскурсии.
13 августа в «Зарядье» состоится лекция научного сотрудника Музея Москвы Екатерины Святицкой, которая расскажет об артефактах, найденных столичными археологами за последние годы.
«Фили» начнут тематическую программу 15 августа. В частности, пройдёт лекция специалиста по краеведению и истории Москвы Марины Очковой.
На 17 августа в Перовском парке запланирован мастер-класс для детей, передаёт портал мэра и правительства.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в центре Москвы при раскопках нашли револьвер Smith & Wesson XIX века.