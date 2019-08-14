В Крыму нашли катакомбы III тысячелетия до нашей эры

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Археологи обнаружили в Крыму катакомбы, которые датируются концом III — началом II тысячелетия до нашей эры.
В Крыму нашли катакомбы III тысячелетия до нашей эры
  • ©Jan Woitas
  • globallookpress.com

«Мы обнаружили погребения людей, покрытых охрой, относящихся к катакомбной культуре. Это примерно конец III — начало II тысячелетия до нашей эры. Самый древний период развития населения на территории Крыма, когда активно пользовались и керамикой, и различными бронзовыми орудиями», — приводит ТАСС слова научного сотрудника отдела скифо-сарматской археологии Института археологии РАН Ирины Рукавишниковой.

Отмечается, что специалисты вели раскопки кургана в районе села Ореховка Кировского района Крыма.

Ранее сообщалось, что при строительстве трассы «Таврида» в крымской пещере обнаружены кости гигантской ископаемой птицы весом до 450 кг.

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