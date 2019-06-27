В Крыму найдена гигантская ископаемая птица

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При строительстве трассы «Таврида» в крымской пещере обнаружены кости гигантской ископаемой птицы весом до 450 кг.
В Крыму найдена гигантская ископаемая птица
  • ©КРО РГО

Как сообщает Палеонтологический институт имени Борисяка РАН, речь идёт о вымершей гигантской нелетающей птице Pachystruthio dmanisensis.

«По расчётам, масса тела крымского пернатого гиганта приближалась к 450 кг, в то время как самая крупная из современных птиц — африканский страус — весит не более 150 кг», — говорится в сообщении.

В высоту птица могла достигать 3,5 метра. Возраст находки оценивается приблизительно в 1,5—1,8 млн лет. Предполагается, что птица могла хорошо бегать, что связано с проживанием совместно с крупными хищниками — саблезубыми кошками, гигантскими гиенами, кости которых также нашли в пещере.

Ранее сообщалось, что в Крыму археологи нашли уникальное древнегреческое поселение.

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