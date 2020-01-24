«Новый шаг в эволюции человека»: российские археологи исследовали древнюю охотничью стоянку в Приэльбрусье

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Арсений Скрынников
Российские археологи представили первые результаты исследования стоянки древних людей, ранее обнаруженной на территории современной Кабардино-Балкарии и получившей название навес Псытуаже. Учёные установили, что проживавшие там 11—12 тыс. лет назад первобытные охотники перемещались на большие расстояния, использовали новые технологии обработки кости и камня, а также создавали орудия из кремня и обсидиана. Специалисты отметили, что собранные при изучении памятника материалы существенно дополнили научные представления о развитии культуры эпохи эпипалеолита на Кавказе.
«Новый шаг в эволюции человека»: российские археологи исследовали древнюю охотничью стоянку в Приэльбрусье
  • Охота древних людей времён эпипалеолита в представлении художника
  • © Culture Club/Getty Images

Археологи Северо-Кавказской палеолитической экспедиции Лаборатории доистории представили результаты изучения быта древних людей, обитавших на охотничьей стоянке навес Псытуаже. Об исследовании сообщается в издании Journal of Archaeological Science: Reports. 

Навес Псытуаже был обнаружен учёными в 2018 году в 70 км от горы Эльбрус в ущелье реки Фандуко в Кабардино-Балкарии. Площадь грота составляет более 100 кв. м. Стоянка относится к рубежу двух геологических эпох — плейстоцена и голоцена (11—12 тыс. лет назад). В этот период, обозначаемый в истории эволюции человека эпипалеолитом, появились люди современного типа, которые начали использовать в быту новые технологии.

  • Вид на навес Псытуаже со стороны реки Фандуко
  • © sciencedirect.com

«Мы обнаружили новую, никем не потревоженную стоянку. Памятников, которые позволяют изучить этот новый шаг в эволюции человека, очень мало», — сообщила RT археолог Екатерина Дороничева, участник экспедиции и одна из авторов исследования.

По её словам, изучение эпипалеолита очень важно для понимания эволюции человека, так как именно в это время люди освоили новые виды технологий: биконическое (с двух сторон) сверление и другие «продвинутые» способы обработки камня, кости и кожи.

Навес Псытуаже расположен в междуречье крупных рек Баксан и Чегем, в долинах которых находятся единственные на Северном Кавказе выходы магматической горной породы под названием обсидиан и источники качественного цветного кремня. С помощью сделанных из этих материалов «инструментов» древний человек охотился в горах на диких лошадей и кавказских туров, а затем занимался на стоянке разделкой трофеев и изготовлением новых орудий труда.

«Химический состав обсидиана уникален для каждого извержения. Именно в этот период обсидиан с Южного Кавказа появляется на Северном Кавказе. Так, по следам обсидиана мы узнаём, что люди перемещались на большие расстояния», — отметила археолог.

До обнаружения Псытуаже в Приэльбрусье были известны только два памятника этого периода — грот Сосруко и навес Бадыноко. По мнению учёных, материалы, собранные при изучении памятника, существенно дополняют картину развития культуры эпипалеолита на Кавказе и позволяют проследить этапы заселения региона в разные периоды. 

  • По следам обсидиана учёные узнают о перемещении древних людей
  • © Фото Екатерины Дороничевой

Как отметила Дороничева, сегодня активные раскопки в этом регионе продолжаются. Учёным предстоит изучить влияние вулканической активности Эльбруса на древних людей и их адаптацию к происходившим в разное время изменениям климата. Особенный интерес археологов вызывают периоды похолодания, которые привели к появлению одежды, жилищ и других новаций в культуре человека.

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