Археологи представили необычные артефакты, найденные на территории Москвы в 2019 году

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Столичные археологи продемонстрировали необычные исторические находки, обнаруженные на улицах города в 2019 году, сообщает сайт «Москва 24».
Археологи представили необычные артефакты, найденные на территории Москвы в 2019 году
  • ©mos.ru

Самым древним артефактом года стали фрагменты глиняного сосуда, который специалисты отнесли к эпохе неолита (4000—3500 гг. до н.э.). В ходе раскопок археологи извлекли из земли примерно десяток осколков сосуда, выполненного в стиле ямочно-гребенчатой керамики. На том же месте был обнаружен кремневый наконечник стрелы и украшение из бивня мамонта.

Как уточняет официальный портал мэра и правительства Москвы, на Остоженке специалисты нашли шахматную фигурку слона, вырезанную из кости. Предположительно, она могла входить в набор, подаренный кому-то из местных жителей того времени.

В районе Сретенки археологи обнаружили следы литейной мастерской: фрагменты резервуара для воды и ремесленное оборудование. Помещение относится к XVII — началу XVIII века. В мастерской, скорее всего, изготовляли нательные кресты.

«Очень интересной категорией артефактов являются отличительные знаки разных профессий. Например, в июне на Серебрянической набережной специалисты нашли металлический значок дворника конца XIX века. Хотя такие значки были распространены в Москве, их редко удаётся обнаружить при раскопках», — отметил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Специалисты считают одной из важнейших находок большой клад монет, обнаруженный в Костянском переулке Москвы. Древние платёжные знаки относятся ко времени правления Николая Второго. 

Ранее портал Nation News сообщал, что во время раскопок в районе Серебрянической набережной в Москве обнаружили металлический значок дворника XIX века.

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