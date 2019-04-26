Причёски в стиле ретро: российские учёные определили состав древнеегипетского средства для бальзамирования волос

Исследователи из Курчатовского института установили состав вещества, которым в Древнем Египте обрабатывали волосы при бальзамировании тел усопших. Получить «рецепт» удалось благодаря изучению мумий из собрания Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Учёные пришли к выводу, что средство для покрытия волос отличается от составов для мумификации. Среди ингредиентов — животный жир, касторовое масло, пчелиный воск и сосновая смола.

Специалисты лаборатории естественно-научных методов в гуманитарных науках Научно-исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» определили состав «бальзама» для волос, которым обрабатывались причёски египтян при мумификации. Посвящённая исследованию статья опубликована в «Журнале аналитической химии». Открытие было сделано в рамках комплексного изучения мумий, предоставленных Государственным музеем изобразительных искусств им. А.С. Пушкина.

Искусственная мумификация

В Древнем Египте мумификация усопших началась в эпоху неолита. Некрополи располагались в пустыне на окраине поселений. Тела умерших помещались в неглубокие ямы в позе эмбриона. Считалось, что таким образом покойные подготавливаются ко второму рождению. Тела постепенно высушивались в песке и хорошо сохранялись.

Однако довольно рано наряду с этим естественным способом возникла и искусственная мумификация, доступная элите Древнего Египта. Бальзамирование тел знатных жителей считалось настоящим искусством. Специально обученные мастера проводили этот сложный и трудоёмкий обряд, используя дорогостоящие материалы.

Мумификация в Древнем Египте

globallookpress.com

© Mary Evans Picture Library

Екатерина Яцишина, заместитель директора НИЦ и руководитель лаборатории, сообщила в беседе с RT, что древнеегипетских источников, описывающих процедуру мумификации, фактически не сохранилось.

«Возможно, документировать этот сакральный процесс было запрещено. Поэтому в наши дни в ходе исследования каждой конкретной мумии можно получить новые результаты», — отметила она.

Качество работы

По прошествии нескольких тысячелетий забальзамированные волосы древних египтян сохранились в очень хорошем состоянии.

Мумифицированные головы древних египтян

© НИЦ «Курчатовский институт»

Старший научный сотрудник отдела биотехнологий и биоэнергетики Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий Виктор Пожидаев рассказал RT, что cпециалистов так удивило качество работы древних мастеров, что они решили изучить состав применённого средства.

«Мы исследовали три древнеегипетские мумии из коллекции Пушкинского музея, датируемые I тысячелетием до н.э. Поразительно, что их волосы оказались относительно длинными и тщательно уложенными, локон к локону. У нас возникла мысль, что для их обработки использовались особые бальзамирующие составы, и решили выяснить их рецепт», — подчеркнул эксперт.

Учёные пришли к выводу, что многие органические вещества, входившие в состав «бальзамов» древних египтян, за тысячи лет распались, образовав ряд других продуктов. Все компоненты удалось разделить на отдельные соединения методом хроматографии, после чего каждое вещество было идентифицировано с помощью масс-спектрометрического детектора. Результаты анализа указали на наличие в составе животного жира, касторового масла и пчелиного воска.

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«Древние египтяне употребляли в пищу рыбу и мясо. В гробницах Нового царства (1580—1090 годы до н.э. — RT) часто встречаются изображения стад животных, чаще всего быков, которых отправляли на убой. Для приготовления бальзамирующих составов мог использоваться говяжий жир. Это подтверждается результатами газовой хроматографии», — отметил Пожидаев.

В «бальзаме» учёные обнаружили кислоты, преобладающие в составе сосновой смолы. Специалисты пришли к выводу, что египтяне получали её во время сухой перегонки древесины. Также в составе покрытия локонов исследованных мумий было обнаружено ароматическое масло фисташкового дерева. Исследователи установили, что средства для бальзамирования волос заметно отличаются от выявленных ранее составов для мумификации тел.