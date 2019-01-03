«Чёткий срез древнеегипетской жизни»: почему гробница Тутанхамона стала одним из крупнейших археологических открытий

95 лет назад группа археологов, работавших в гробнице Тутанхамона под руководством британца Говарда Картера, нашла каменный саркофаг фараона. На то, чтобы добраться до него, у исследователей ушло больше года с момента обнаружения усыпальницы. По мнению учёных, открытие Картера стало одним из наиболее выдающихся в истории египтологии и археологии в целом. В гробнице были обнаружены не только драгоценности, но и предметы обихода, а также продукты питания. Это позволило учёным сделать выводы о том, как жили богатые египтяне, чем они занимались и что ели.

Английский археолог и египтолог Говард Картер, родившийся в Лондоне 9 мая 1874 года, ещё в юности увлёкся археологией. В 1906-м судьба свела его с британским богачом и любителем древностей лордом Джорджем Гербертом Карнарвоном, который выделил на исследования Картера небольшую сумму денег. Однако, понаблюдав немного за работой археолога и убедившись в его профессионализме, он увеличил финансирование в несколько раз, несмотря на то что тот считался сложным в общении и самонадеянным человеком.

В 1914 году Карнарвон приобрёл у американского учёного Теодора Дэвиса его концессию на раскопки в Долине Царей — Дэвис считал, что там уже не удастся найти чего-либо стоящего. Однако Картер придерживался иного мнения. На время Первой мировой войны раскопки были остановлены, но Картер почти три года ходил по Долине Царей и работал над планом будущих исследований. Он намеревался найти захоронение малоизвестного на тот момент фараона Тутанхамона, в существовании которого многие вообще сомневались.

Говард Картер

globallookpress.com

К этой идее его подтолкнули несколько факторов: отдельные находки Дэвиса, анализ перечня найденных ранее мумий, а также то, что, согласно некоторым источникам, полулегендарный Тутанхамон закончил свою жизнь в Фивах и поэтому мог быть похоронен именно в Долине Царей.

В 1917 году экспедиция под руководством Картера и Карнарвона начала готовить площадку для раскопок между усыпальницами Рамсеса II, Мернептаха и Рамсеса VI. Были сняты тонны грунта и камней. Для вывоза мусора исследователи даже проложили железнодорожную колею. Но за несколько лет поисков они так и не продвинулись вперёд, сделав несколько неинтересных и малозначимых находок. К началу 1920-х годов Карнарвон остался без свободных средств и к тому же сильно заболел. Он хотел перенести исследования в другое место, и зима-1922/23 должна была стать последним сезоном работ на старом месте. К этому моменту нерасчищенным был небольшой участок земли с остатками старых хижин. Картер приказал снести их и закончить исследования.

3 ноября 1922 года расчищавшие площадку рабочие наткнулись на каменные ступеньки, уходящие под землю. Через два дня работы стало ясно, что это гробница. Увидев, что печати на ней нетронуты, Картер срочно вызвал на место Карнарвона.

Печати на входе в гробницу Тутанхамона

© Wikipedia

Вход в гробницу временно засыпали. 23 ноября спонсор раскопок приехал на место вместе со своей дочерью Эвелин Герберт. На следующий день Картер обнаружил на печатях тронное имя фараона Тутанхамона — Небхепрур. Однако сомнения все ещё оставались — археолог боялся, что гробница была недостроенной или принадлежала не фараону, а кому-то из его вельмож. 26-го числа он добрался до двери, ведущей в переднюю комнату сооружения. Просунув лампу в небольшое отверстие, проделанное в стене, Картер увидел со всех сторон блеск золота.

Гробница Тутанхамона

Когда отверстие расширили, в переднюю комнату вошла леди Эвелин. Беглый осмотр показал, что сделано действительно уникальное открытие. 27 ноября в гробницу вызвали сотрудников Службы древностей. Картера беспокоило то, что в помещении явно побывали грабители: в одной из боковых камер царил беспорядок. Однако в передней комнате всё сохранилось.

Картер не хотел пускать в гробницу посторонних, но слухи о находке уже дошли до властей. Под их давлением 29 ноября пришлось провести официальную процедуру открытия для высокопоставленных гостей. За считаные дни археолог стал мировой знаменитостью, а его открытие — международной сенсацией. Карнарвон продал The Times право на освещение исследований за баснословную сумму — 5 тыс. фунтов — и процент от роялти.

Работа археологов в гробнице

globallookpress.com

© Scherl

Осознавая масштабы работ, Картер обратился к мировой научной общественности за помощью. На его призыв откликнулись известные археологи, архитекторы, химики и биологи из разных стран. 25 декабря 1922 года учёные начали извлекать из гробницы артефакты, а в феврале 1923-го в присутствии представителей властей приступили к вскрытию погребальных покоев.

В них был обнаружен огромный позолоченный ковчег, внутри которого виднелся ещё один. К погребальному помещению примыкала сокровищница, содержавшая предметы искусства. Однако вскоре работы пришлось свернуть до начала нового археологического сезона — декабря 1923-го.

3 января 1924 года археологи вскрыли третий и четвертый ковчеги, обнаружив часть одной из величайших ценностей — каменного саркофага из монолитного красного кварцита. На аккуратный разбор ковчегов ушёл ровно месяц. 3 февраля учёные увидели саркофаг во всей красе, а 12-го числа его вскрыли.

Но вскоре работы были прекращены — действиями Картера пытались руководить власти недавно объявившего о своей независимости Египта. Учёный в ответ объявил забастовку, а затем и вовсе вернулся в Британию, где неодобрительно высказался в прессе о египетских чиновниках и начал читать лекции о своём открытии. В процесс вмешались дипломаты, в итоге к концу года Картер смог вернуться к работе.

Картер открыл гробницу

© Wikipedia

В 1925-м он вскрыл третий, золотой саркофаг и извлёк из него мумию самого фараона, который умер более 3 тыс. лет назад. Вслед за погребальной камерой была исследована кладовая, содержавшая ещё около 2 тыс. предметов. Работы в гробнице продолжались до конца 1930 года, а составление каталогов — до 1932-го.

«Проклятие» фараона

В 1920-е годы журналисты обнаружили, что вскоре после открытия гробницы ряд участников исследований и их близких ушли из жизни. Они насчитали сразу 22 «загадочные смерти», включая смерть лорда Карнарвона, скончавшегося 5 апреля 1923 года. Масла в огонь подлил сэр Артур Конан Дойл, предположивший, что спонсора исследований убили некие «элементали», созданные жрецами Тутанхамона.

Также по теме Восьмиметровый фараон: археологи выкопали в Каире статую древнеегипетского правителя В сети появились первые кадры подъёма фрагментов восьмиметровой статуи, обнаруженной на территории современного Каира. Вероятнее...

Однако современные учёные не видят в истории открытия гробницы Тутанхамона и последующей судьбе археологов никакой мистики. «Команда Картера работала в Долине Царей, когда жара достигала +50 °C. Повальных смертей, как об этом тогда писала пресса, не было. А меценат раскопок Джордж Герберт Карнарвон умер от банального заражения крови, занеся инфекцию при бритье», — отмечает историк Виктор Солкин.

Кроме того, журналисты предпочли не акцентировать внимание на том факте, что большинству умерших учёных было далеко за 70 лет.

Что же касается смерти Говарда Картера, то великий археолог и египтолог скончался в возрасте 64 лет из-за лимфогранулёза — рака лимфатической системы — через семь лет после своего гениального открытия.

По мнению старшего научного сотрудника Института востоковедения РАН Светланы Малых, слухи о «проклятии» противоречат даже «мистической логике». «Вообще, по идее, первой жертвой проклятия должен был стать сам Картер, открывший гробницу. Но он прожил ещё достаточно долго. Лорд Карнарвон изначально не обладал крепким здоровьем, и в его смерти нет ничего загадочного. А среди других умерших преобладали учёные, которым уже на момент открытия было за 70 лет. Что касается надписей с проклятиями в адрес нарушителей покоя умерших, то их египтяне действительно оставляли, но это не мешало грабить захоронения даже их современникам», — подчеркнула она в беседе с RT.

Находки из гробницы Тутанхамона

Reuters

© Charles Platiau

В то же время в истории с «проклятием фараонов», по её мнению, может быть и рациональное зерно. «Гробницы простояли закрытыми тысячи лет. Конечно, всё это время в них могло таиться что-то вредоносное — грибки, бактерии, какие-то радиоактивные предметы. Эта опасность реальнее проклятий египетских жрецов, и о ней, конечно, забывать не стоит», — отметила Светлана Малых.

Наследие фараона

Во время Второй мировой войны и сразу после неё исследования, связанные с Тутанхамоном, практически не проводились. Лишь в 1960-е годы интерес к открытию Картера возродился. В ведущих странах мира прошли выставки обнаруженных в гробнице артефактов, вызывавшие настоящий фурор.

В 2012-м погребальная камера была открыта для туристов — в ней и находится сейчас кварцитовый саркофаг, а найденные в гробнице предметы остались в египетских музеях.

Гробница открыта для экскурсий

Reuters

© Mohamed Abd El Ghany

По мнению историков, Тутанхамон правил в 1332—1323 годах до н. э. Относительно его происхождения, деталей правления и причин смерти в учёной среде идут горячие дискуссии. Его называют то сыном фараона Эхнатона, то сыном наследника Эхнатона Сменхкара. Если ранее считалось, что вступивший на престол примерно в 9—10 лет и умерший уже в 19 Тутанхамон не успел сделать ничего значимого, то в наши дни на это смотрят по-другому.

«Девять лет правления юного царя были связаны с возрождением египетской традиционной культуры. Его вероятный отец, Эхнатон, и его супруга Нефертити были религиозными реформаторами, отказавшимися от культа традиционных богов Египта. Вместе со своими приближёнными Эхнатон боролся со старым жречеством знаменитого бога Амона. Отец Тутанхамона был реформатором, который отказался от традиционной культуры, создал собственный стиль в искусстве и привил новые религиозные верования. Всё это было одновременно связано с падением египетских храмов, которые были центрами знаний, науки, искусства — оплотами древнеегипетской цивилизации», — рассказал в интервью RT президент Ассоциации по изучению Древнего Египта «МААТ» Виктор Солкин.

По словам эксперта, через некоторое время после прихода к власти Тутанхамона в Египте всё изменилось. «Когда Тутанхамон в девять лет взошёл на престол, то сначала под влиянием регентов, а затем по собственной воле реставрировал традиционную культуру. При нём стали открываться храмы, работать научные и художественные школы. Роль царя как человека, который возродил традиционную культуру Древнего Египта, велика. Об этом свидетельствуют не только письменные источники, но и колоссальные храмовые сооружения, построенные в его время, изображения богов, отличающиеся высоким уровнем художественного исполнения», — отметил Солкин.

Саркофаг Тутанхамона

Reuters

© Yves Herman

На девятом году правления Тутанхамон умер. Версий его смерти несколько. К ним относят и покушение со стороны регента Эйе, и падение с колесницы во время охоты, и смерть от осложнённой малярии. После смерти Тутанхамона власть перешла сначала к Эйе, а затем к полководцу Хоремхебу. Наследников ни у самого Тутанхамона, ни у его преемников не осталось. Таким образом, на них прервалась XVIII династия правителей Египта.

По словам Светланы Малых, обнаружение гробницы Тутанхамона не зря считают одним из наиболее выдающихся археологических открытий в истории.

«Это было практически нетронутое царское погребение, единственное в своём роде. Там находились не только драгоценности, но и многочисленные предметы обихода, продукты питания. Именно благодаря этому открытию мы можем делать выводы относительно того, как жили богатые египтяне, чем занимались, что ели. Это чёткий срез древнеегипетской жизни», — подытожила Светлана Малых.