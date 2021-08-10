«Живут в придуманном мире»: на Украине рассказали о возможном сценарии «возврата» Крыма

Вице-премьер Украины Алексей Резников рассказал о возможном, на его взгляд, сценарии «возврата» Крыма, предположив, что это произойдёт «в обозримом будущем». По его мнению, новое руководство России якобы отдаст Крым Киеву из-за желания стать «рукопожимаемыми». В связи с этим, предположил Резников, внутри РФ развернётся информационная кампания, целью которой будет выставить присоединение полуострова большой ошибкой. Его рассуждения раскритиковали в Госдуме, отметив, что на России нет клейма военных преступлений. Эксперты же подчёркивают, что притязания Киева на Крым не имеют никаких законных оснований, а подобными высказываниями украинские власти пытаются отвлечь внимание от нарушений прав человека в собственной стране.

Крым вернётся в состав Украины «в обозримом будущем». Об этом заявил вице-премьер Украины Алексей Резников. По его словам, после смены руководства новые власти РФ могут пойти на этот шаг из-за санкционного давления и желания «вернуться в мировое сообщество и сесть за стол с равными».

«Если на то будет воля нового политического руководства РФ и понимание, что они хотят быть рукопожимаемыми… то вопрос Крыма будет одним из условий», — сказал Резников в передаче «Итоги с Евгением Киселёвым».

При этом, отметил он, Кремлю нужно будет сменить риторику в отношении Крыма.

«На мой взгляд, должна поменяться риторика информационная во внутреннем дискурсе о том, что Крым — это ошибка, реальное преступление, причём пользу стране она не принесла, а только вред», — указал Резников.

Он вспомнил об опыте Германии после Второй мировой войны, когда Берлин взял на себя обязательство выплачивать репарации.

«Проблем же не произошло с новым руководством Германии, которое сказало: «Да, мы виноваты, да, мы должны платить репарации». И платят по сей день, выплачивают... Так и произойдёт в России, причём в достаточно обозримом будущем», — пояснил он.

Вице-премьер Украины Алексей Резников

globallookpress.com

© Yuliia Ovsiannikova Ukrinform / Keystone Press Agency

Вместе с тем вице-премьер исключил силовой возврат полуострова под юрисдикцию Украины, добавив, что реинтеграция региона, если таковая будет иметь место, займёт не менее 25 лет.

Эксперты, однако, указывают, что параллели между немецкими реалиями времён Второй мировой войны и положением Крыма не имеют под собой оснований.

«Эти сравнения существуют в рамках логики украинских политических деятелей и искажённого видения истории. Видимо, Резников забыл, что репарациями страны занимаются лишь тогда, когда они проигрывают конфликт и являются побеждёнными. А Россия не была побеждена и не будет, тем более Украиной, поэтому об этом речи быть не может», — пояснил в беседе с RT политический консультант, член Общественной палаты Республики Крым Денис Батурин.

Слова Алексея Резников о возврате полуострова Украине раскритиковал и депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, отметив, что на России «нет клейма военных преступлений и массового уничтожения мирного населения».

«Нам не в чем каяться перед Украиной... У министра просто европримеры в голове засели, и он их приводит при всяком удобном случае, правда, не к месту. Насчёт возвращения в мировое сообщество — так мы оттуда и не выходили», — пояснил парламентарий в комментарии RT.

Волеизъявление народа

Напомним, Крым стал российским после проведённого там референдума в марте 2014 года. Предпосылкой плебисцита стала бессрочная акция протеста у здания Верховного совета республики, которую организовали пророссийски настроенные жители полуострова в ответ на политический кризис и госпереворот в Киеве. На этом митинге было выдвинуто требование об отделении Крыма от Украины. Похожие акции прошли также в Севастополе, Керчи и других городах Крыма.

Также по теме «Был, есть и будет российским»: Шойгу ответил на заявления Зеленского о Крыме Министр обороны России Сергей Шойгу ответил одесским анекдотом на заявления президента Украины Владимира Зеленского о Крыме. Он также...

Позднее в связи с обострением ситуации в регионе руководство Крыма обратилось к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о содействии в вопросе обеспечения мира и спокойствия на полуострове, а затем и о включении республики в состав Российской Федерации. Тогда же Севастопольский городской совет принял постановление об участии в общекрымском референдуме, который был назначен на 16 марта.

За голосованием на референдуме следили наблюдатели из более чем 20 стран. Как отмечал глава миссии международных наблюдателей Матеуш Пискорски (Польша), «референдум… прошёл в соответствии с нормами международного права… и ничем не отличается от плебисцита в любой демократической европейской стране».

Сотрудники одного из избирательных участков в Севастополе подсчитывают голоса по итогам референдума о статусе Крыма

РИА Новости

© Валерий Мельников

Общая явка в Крыму и Севастополе превысила 80%, а за вхождение региона в состав РФ проголосовали более 95% граждан. Приняв во внимание волеизъявление народа Крыма, президент России Владимир Путин 18 марта 2014 года подписал договор о принятии Республики Крым и города Севастополя в состав России. Впоследствии документ был одобрен Госдумой и Советом Федерации.

Как позднее неоднократно указывали российские официальные лица, вопрос о принадлежности полуострова не подлежит какому-либо обсуждению. Так, Владимир Путин заявлял, что для России этот вопрос закрыт, а глава МИД РФ Сергей Лавров подчёркивал, что «судьба и будущее Крыма — навсегда с Россией, нравится это кому-то или нет».

На законных основаниях

Эксперты отмечают, что украинские политики не вправе строить какие-либо предположения о будущем российских территорий.

«Украинские политики живут в придуманном мире, и вместо того, чтобы давать советы по поводу информационной политики, переговорного процесса в отношении Крыма, им необходимо заняться решением внутренних проблем. Например, перейти к выполнению условий Минских соглашений в отношении Донбасса», — пояснил в разговоре с RT замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Он также напомнил, что на Украине довольно остро стоит проблема с нарушением прав человека, на которую в Киеве закрывают глаза.

Салют в Симферополе по случаю празднования годовщины «крымской весны»

РИА Новости

© Евгений Биятов

«Им стоило бы заняться соблюдением всех норм и принципов прав человека в отношении своих собственных граждан, в том числе русскоязычного населения, и забыть о территории другого государства, которое не вернётся в состав Украины», — сказал Шаповалов.

Также по теме «Зафиксировать многочисленные факты преступных деяний»: Россия подала межгосударственную жалобу против Украины в ЕСПЧ Россия впервые в своей истории обратилась в Европейский суд по правам человека с межгосударственной жалобой против Украины. Об этом...

В свою очередь, Денис Батурин отметил, что украинскому вице-премьеру стоило бы переключить своё внимание на жалобу в ЕСПЧ, которую подала Москва против Киева из-за нарушения Украиной прав человека.

«Резникову стоило бы обратить внимание на то, что российская сторона подала в ЕСПЧ иск, касающийся деятельности Украины, в том числе госпереворота, преследования по национальному и языковому признакам, а также относительно водной, транспортной, энергетической и банковской блокады в отношении Крыма», — указал эксперт.

Украинская логика

Несмотря на это, в Киеве не перестают строить планы по возврату Крыма. В частности, президент Украины Владимир Зеленский инициировал создание проекта «Крымская платформа», который должен стать международной консультативной площадкой по вопросу «деоккупации» полуострова. Помимо этого, Зеленский также заявлял, что Крым «никогда не будет русской территорией» и выражал уверенность в том, что крымские города «вернутся домой».

По мнению экспертов, подобные притязания властных украинских кругов являются частью их политического мировоззрения.

«Идеология украинской власти строится на реинтеграциях, стратегиях возвращения и деоккупации. По этому поводу создано множество документов, даже 23 августа, накануне Дня независимости Украины, запланировано проведение «Крымской платформы», целью которой является попытка вернуть тему полуострова в международную повестку», — пояснил Денис Батурин.

В связи с этим, считает он, рассуждения Алексея Резникова вполне укладываются в повестку официального Киева.

«Но непонятно, с чего Резников взял, что Россия стремится быть рукопожатной за счёт Крыма. Это чисто украинская логика. России, как и россиянам, это не нужно, потому что Крым вошёл в состав РФ в соответствии с волеизъявлением крымчан», — отметил эксперт.

Его точку зрения поддержал и Владимир Шаповалов, почеркнув, что референдум 2014 года был однозначным и не подлежит интерпретациям.

«Вопрос о принадлежности Крыма закрыт, поскольку есть решение населения полуострова, принятое демократическим способом, и есть решение России, которое восстанавливает историческую справедливость», — резюмировал аналитик.