«Ситуация нестандартная, потому что это был участник АТО»: что известно о захвате заложников в здании кабмина Украины

Утром 4 августа бывший украинский военнослужащий захватил двух заложников в здании кабинета министров страны. После непродолжительных переговоров его задержали сотрудники правоохранительных органов, в результате инцидента никто не пострадал. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по четырём статьям, ему грозит до 15 лет тюрьмы. При этом в МВД Украины сообщили, что задержанному проведут психиатрическую экспертизу.

Утром в среду, 4 августа, мужчина с гранатой в руке ворвался в здание кабинета министров Украины и угрожал взорвать её. Как сообщил портал «Страна.ua», изначально злоумышленник, стоя у дверей, предлагал всем покинуть здание, после чего вошёл внутрь, заявив о захвате.

«Я её (гранату. — RT) сейчас отпущу, живым отсюда не выйду. Сяду на 10 лет», — привёл его слова украинский телеканал «Наш».

При этом каких-либо требований мужчина не выдвигал.

В пресс-службе Министерства внутренних дел Украины подтвердили произошедшее.

«Около 10:00 к зданию кабинета министров подошёл неизвестный мужчина, который вытащил из кармана предмет, похожий на взрывное устройство, и угрожает его взорвать... В случае отказа добровольно прекратить правонарушение к мужчине будут применены полицейские меры, предусмотренные законом», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Отмечалось, что со злоумышленником проводятся переговоры, а на место ЧП прибыло руководство Нацполиции и полиции Киева.

AFP

© Sergei SUPINSKY

Согласно данным украинских СМИ, примерно в 11:20 мужчину задержали.

Предположительно, злоумышленником оказался Владимир Прохнич 1978 года рождения — ветеран силовой операции в Донбассе, бывший член добровольческого батальона «Айдар», сапёр. В настоящее время Прохнич занимается предпринимательством в городе Ирпень Киевской области, деятельность связана с ремонтом автомобилей.

«В 2015 году Порошенко наградил его орденом «За мужество» третьей степени. Служил в Счастье Луганской области», — говорится в материале интернет-издания «Страна.ua».

Задержанному грозит до 15 лет тюрьмы

После завершения полицейской операции для журналистов был проведён брифинг, на котором выступили глава киевской Нацполиции Игорь Клименко и товарищ задержанного Василий Олексюк. Именно он вёл переговоры, уговорив злоумышленника сдаться.

«Это человек, который имеет очень сильный дух и обостренное чувство справедливости. Учитывая его ранения, его уровень жизни, быт — возможно, это побудило его к нарушению закона», — цитирует его портал УНИАН.

По его словам, задержанный мужчина работает на станции технического обслуживания, а с военной службы ушёл несколько лет назад.

В свою очередь, Игорь Клименко заметил, что Олексюк «нашёл слова, которые преступник услышал и сдался». При этом он подтвердил, что у задержанного при себе была боевая граната. Глава Нацполиции Киева добавил, что Прохнич не сообщил правоохранителям мотив своего поступка и не высказывал каких-либо требований, лишь утверждал, что его всё достало.

По словам Клименко, по факту инцидента возбуждено уголовное дело по четырём статьям, в том числе за захват заложников. Задержанному грозит до 15 лет тюремного заключения.

«Ситуация нестандартная, потому что это был участник АТО, который прошёл боевые действия, который был два раза ранен, в том числе и имел черепно-мозговую травму, и совершил это преступление, потому что так сложились у него жизненные обстоятельства», — цитирует главу Нацполиции Украины телеканал «Наш».

В пресс-службе Киевской городской прокуратуры сообщили, что 43-летний бывший военнослужащий взял в заложники двух человек и угрожал взорвать себя гранатой. Его задержали после непродолжительных переговоров, в результате происшествия никто не пострадал.

«Правоохранители устанавливают обстоятельства и мотивы совершения преступления», — говорится в сообщении.

При этом пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец на своей странице в Facebook сообщила, что в общим чертах мотивом захвата кабмина стало недовольство мужчины работой правительства Украины и ненадлежащим финансовым обеспечением бывших военных.

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Вдобавок, министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что задержанному проведут психиатрическую экспертизу.

«В ходе следствия станет понятно, что именно побудило ветерана войны с РФ, сапёра по специальности, взять в руки гранату и пойти к зданию правительства», — написал он в Facebook.

Монастырский также выразил благодарность Олексюку, который «убедил своего друга сложить оружие».

«Прохнич находится в нестабильном психоэмоциональном состоянии»

Источник RT в Национальной полиции также сообщил, что задержанным оказался Владимир Прохнич, который был сапёром в батальоне «Айдар», получил контузию, а в последнее время проживает в Ирпене под Киевом.

«После возвращения с фронта он не получил должную психологическую помощь, а его материальное состояние оставляет желать лучшего — бедность, отсутствие своего жилья, тогда как тарифы на коммунальные услуги и цены на продукты питания растут. Всё это вместе спровоцировало его неадекватное поведение и привело к попытке захватить здание с боевой гранатой в руках. Прохнич находится в нестабильном психоэмоциональном состоянии, и он, кстати, извинялся за своё поведение. Я думаю, что ему придётся пройти психиатрическую экспертизу», — сказал собеседник.

Представитель партии «Слуга народа» напомнил, что на Украине проживают десятки тысяч людей, которые вернулись из зоны военных действий в Донбассе, но не прошли реабилитацию. По его словам, количество совершённых такими людьми преступлений будет расти.

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«Экономическая ситуация в стране ухудшается: продукты дорожают, цены на газ уже такие, что люди готовы включать отопление только в лютые морозы, а теперь ещё вынуждены сидеть в темноте из-за высокой стоимости электроэнергии», — добавил собеседник RT.

Источник RT в Министерстве обороны Украины указал, что руководство страны не создало эффективной системы реабилитации бывших военнослужащих.

«Неподготовленной психике сложно с этим справиться, многие люди просто сходят с ума. Посмотрите, в любом скандальном происшествии уже замешаны атошники. Этой проблемой сейчас больше занимаются волонтёры, тогда как государственные программы почти не работают. И чем больше длятся военные действия, тем больше неадекватных людей на улицах украинских городов, да ещё и с оружием», — заявил он.

Собеседник в партии «Батькивщина» также указал на неспособность некоторых ветеранов военных действий на Украине вернуться к нормальной жизни.

«Они не адаптированы к мирной жизни, не могут найти работу, друзей, многие семьи распадаются. И государство на это никак не реагирует. Что будет со страной через 5-10 лет? Мне даже страшно об этом думать. А правительство и президент закрывают на это глаза», — пояснил источник RT.