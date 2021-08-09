Украинский вице-премьер Резников порассуждал о сценарии «возврата Крыма»

Вице-премьер Украины Алексей Резников порассуждал о «сценарии возврата Крыма», отметив, что это произойдёт «в обозримом будущем».

«История с возвратом Крыма — она не быстрая», — сказал украинский политик.

По его мнению, важный момент заключается в том, что «если на то будет воля нового политического руководства Российской Федерации и понимание, что они хотят быть рукопожатны», то «вопрос Крыма будет одним из условий».

«На мой взгляд, должна поменяться риторика информационная во внутреннем дискурсе о том, что Крым — это ошибка, реальное преступление, причём пользы стране она не принесла, только вред», — сказал вице-премьер.

Он добавил, что в случае такой пропаганды российским политикам «будет легче говорить о том, что надо исправляться».

Резников вспомнил об итогах Второй мировой войны, после которой Германия обязалась выплатить компенсацию пострадавшим странам.

«Проблем же не произошло с новым руководством Германии, которое сказало: «Да, мы виноваты, да, мы должны платить репарации». И платят по сей день, выплачивают... Так и произойдёт в России, причём в достаточно обозримом будущем», — пояснил он.

Как заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, «судьба и будущее Крыма — навсегда с Россией, нравится это кому-то или нет».

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.