В Госдуме осудили заявление украинского вице-премьера о Крыме

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление вице-премьера Украины Алексея Резникова, который порассуждал о «сценарии возврата Крыма», отметив, что это произойдёт «в обозримом будущем».

Резников также вспомнил об итогах Второй мировой войны, после которой Германия обязалась выплатить компенсацию пострадавшим странам, отметив, что «так и произойдёт в России, причём в достаточно обозримом будущем».

Бальбек подчеркнул, что на России «нет клейма военных преступлений и массового уничтожения мирного населения».

«Нам не в чем каяться перед Украиной... У министра просто европримеры в голове засели, и он их приводит при всяком удобном случае, правда не к месту. Насчёт возвращения в мировое сообщество — так мы оттуда и не выходили», — заключил парламентарий.

Ранее Резников порассуждал о «сценарии возврата Крыма», отметив, что это произойдёт «в обозримом будущем».

По его мнению, важный момент заключается в том, что «если на то будет воля нового политического руководства Российской Федерации и понимание, что они хотят быть рукопожимаемы», то «вопрос Крыма будет одним из условий».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.