«Места для сотрудничества не остаётся»: как развивается миграционный кризис на границе Белоруссии и Литвы

Европейское агентство пограничной охраны Frontex усилит свою группировку в районе литовско-белорусской границы, в частности перебросит туда вертолёты. Об этом заявил литовский президент Гитанас Науседа по итогам переговоров с главой Frontex. В последние недели Вильнюс отмечает резкое увеличение потока нелегальных мигрантов, в том числе из стран Африки и Ближнего Востока, которые пытаются попасть на территорию страны через границу с Белоруссией. Литовские власти обвиняют в сложившейся ситуации Минск. Белоруссия эти претензии отвергает. Как отмечают аналитики, эта миграционная проблема существует давно, но прежде её удавалось решать совместными усилиями. Однако, не признав итоги президентских выборов и ведя агрессивную кампанию против Александра Лукашенко, власти Литвы фактически свели к нулю сотрудничество с соседней страной, что сказалось и на вопросе охраны границы, говорят эксперты.

Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex направит в Литву дополнительный контингент и вертолёты для работы на границе с Белоруссией. Об этом сообщил президент прибалтийской республики Гитанас Науседа.

По его словам, причина такого шага — рост числа нелегальных мигрантов, которые пытаются попасть в Литву через границу с Белоруссией.

«Совместно с главой Frontex Фабрисом Леджери обсудили предстоящую отправку дополнительных сил для усиления контроля у границ Литвы, обеспечения наблюдения и управления (ситуацией с. — RT) трафиком нелегальных мигрантов через восточную границу ЕС: пограничников, переводчиков, пограничных патрулей, вертолётов», — написал Науседа в Twitter.

Ранее, 7 июля, премьер-министр прибалтийской республики Ингрида Шимоните сообщила, что Литва начнёт строительство физической преграды на границе с Белоруссией. По её словам, это должно стать сдерживающим фактором для организаторов потоков нелегальной миграции. Шимоните также объявила, что для патрулирования границы будет задействована армия.

Гитанас Науседа

AFP

© Olivier HOSLET / POOL

10 июля стало известно, что Вильнюс намерен потратить €42 млн на укрепление границы с Белоруссией, в том числе на систему наблюдения. Об этом сообщила немецкая медиагруппа RND со ссылкой на посла Литвы в ФРГ Рамунаса Мисюлиса. Как отметил дипломат, в ЕС разделяют беспокойство Литвы, поэтому Frontex планирует направить в республику 30 пограничников от ведомства и несколько автомобилей.

В опубликованном 10 июля на сайте Frontex заявлении говорится: «В связи с растущим миграционным давлением на границе Литвы с Белоруссией на следующей неделе Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex значительно усилит поддержку Литве».

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Отмечается, что Европейский постоянный корпус уже оказывает стране помощь в области пограничного контроля и наблюдения, а масштаб операции, начавшейся с отправки десятка сотрудников корпуса и патрульных машин, увеличится более чем в два раза.

Кроме того, агентство предоставит Литве экспертов, которые помогут властям страны в сборе данных о случаях незаконного пересечения границы и будут содействовать обмену оперативной информацией.

«Мы готовы усилить уровень поддержки и перебросить больше сотрудников Европейского постоянного корпуса, а также техники. Мы повышаем темпы и интенсивность уже запланированных мер. Вдобавок в тесном сотрудничестве с литовскими властями мы готовим операцию «Быстрое пограничное вмешательство», — отметил исполнительный директор Frontex Фабрис Леджери.

«Люди бегут от войны»

Напомним, Литва в последнее время сообщает об увеличении числа нелегальных мигрантов, которые проникают в страну через границу с Белоруссией. В связи с этим 2 июля власти страны по запросу службы охраны границ Литвы объявили режим чрезвычайной ситуации.

Как отметил заместитель командующего погранслужбой Видас Мачайтис, потоки мигрантов постоянно растут, что создаёт проблемы для ведомства и всей страны в целом. В свою очередь, глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что ситуация напряжённая и имеет тенденцию к ухудшению.

По данным властей Литвы, с начала 2021 года на границе с Белоруссией были задержаны 1634 мигранта, среди которых больше всего выходцев из Ирака (680), Конго (200), Камеруна (118), Гвинеи (82) и Ирана (68).

При этом с начала июля уже поставлен месячный рекорд по числу задержанных на границе мигрантов — 973. Для сравнения, в июне было задержано 473 нелегала, в мае — 77, а в марте — всего восемь.

За весь 2020 год на литовско-белорусской границе был задержан 81 беженец.

Палаточный лагерь для мигрантов в Литве

Reuters

© Ints Kalnins

Для приёма мигрантов в литовском городе Пабраде был размещён палаточный лагерь при Центре регистрации иностранцев, рассчитанный на 350 человек.

В Литве считают, что в сложившейся ситуации виноваты власти Белоруссии. По словам Габриэлюса Ландсбергиса, таким образом Минск отвечает на санкции ЕС.

Наличие проблемы на границе признают и власти Белоруссии, но отвергают упрёки в свой адрес.

«Если они (коллективный Запад и различные финансовые институты. — RT) прекращают финансирование различных взаимовыгодных проектов в Белоруссии, вводят санкции, даже отраслевые... Пусть не обижаются, что к ним побежали мигранты, потому что мы те средства, которые выделялись ранее на более жёсткую охрану границ, переведём на нужды простых людей», — заявил в интервью RT глава белорусского МИД Владимир Макей.

Ситуацию прокомментировал и президент страны Александр Лукашенко. По его словам, Минск всегда ответственно относился к выполнению своих обязательств по борьбе с нелегальной миграцией. Он отметил, что республика продолжит этим заниматься, но «ровно настолько, насколько это необходимо, выгодно» Белоруссии и насколько это «финансово возможно».

Александр Лукашенко

Reuters

© Press Service of the President of the Republic of Belarus/Handout

Также Лукашенко заявил, что в сложившейся ситуации отчасти виноват сам Евросоюз, политика которого благоприятствует притоку мигрантов.

«Мы никогда не будем никого держать: они же не к нам идут. Они идут в просвещённую, тёплую, уютную Европу… А во-вторых — они же разрушили эти страны. Они фактически уничтожили Афганистан и вывели оттуда войска… Люди бегут от войны, и бегут туда, куда их пригласили. Европейский союз же и льготы ввёл соответствующие для тех, кто туда прибывает», — заявил Лукашенко во время совещания о противодействии санкционным мерам.

Он также отметил, что не позволит превратить Белоруссию в пристанище для нелегальных мигрантов.

«Если кто-то думает, что мы сейчас закроем границу с Польшей, Литвой, Латвией и Украиной и превратимся в отстойник беглых из Афганистана, Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Туниса, то он просто заблуждается как минимум», — заключил глава Белоруссии.

«Тупик в двусторонних отношениях»

По словам аналитиков, проблема с потоком нелегальных мигрантов, которые через Белоруссию пытаются попасть в Литву, а затем и в другие страны ЕС, существует не первый год. Но раньше в рамках двустороннего сотрудничества Минска и Вильнюса её удавалось купировать.

Однако после прошлогодних президентских выборов в Белоруссии Литва сделала всё, чтобы разрушить отношения двух стран, говорят эксперты.

Напомним, на выборах 2020 года победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Его главный соперник Светлана Тихановская получила 10,1% голосов избирателей. Оппозиция не признала итоги выборов и вывела своих сторонников на улицы. Эти действия поддержал Евросоюз, который затем ввёл несколько пакетов санкций против Минска.

Светлана Тихановская

AFP

© PETRAS MALUKAS

При этом одним из наиболее активных сторонников санкционного давления на Белоруссию стала Литва. Вильнюс не признал победу Лукашенко и в совместном заявлении с другими прибалтийскими странами призвал Минск провести новые выборы.

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Кроме того, в Литву после поражения на выборах перебралась Светлана Тихановская. Там, как напоминают эксперты, она фактически разместила свой штаб и при поддержке местных властей ведёт активную политическую деятельность, призывая белорусов выходить на митинги против действующих властей.

При этом офис Тихановской получил в Литве официальный дипломатический статус. А в воскресенье, 11 июля, генпрокурор Белоруссии Андрей Швед сообщил, что Вильнюс отказался выдать Минску экс-кандидата в президенты, которая является фигурантом ряда уголовных дел и внесена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности.

По словам политологов, провокационные действия Литвы не могли не привести к ответным мерам со стороны Белоруссии. Так, Минск уже приостановил транзит нефтепродуктов через Клайпедский порт.

В этих условиях, считают аналитики, было бы странным для Белоруссии сохранять прежний уровень сотрудничества с Литвой и в вопросе пограничного контроля.

«Охрана границы предполагает двустороннее взаимодействие. Ведомства обеих стран сотрудничают, совместно работают над пресечением нарушений. Когда-то так было и на белорусско-литовской границе. Но после того как Литва начала вмешиваться во внутренние дела Белоруссии, всё изменилось. О каком сотрудничестве может идти речь, если Вильнюс даже не признаёт власть Лукашенко? Как они тогда могут вести диалог с подчиняющимися ему пограничниками?» — отметил в разговоре с RT главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич.

Схожей позиции придерживается и главный редактор портала Rubaltic.ru Сергей Рекеда.

«Раньше подобные проблемы решались в ходе прямого диалога между властями Литвы и Белоруссии. Но теперь Литва сама лишила себя возможности решать эти вопросы в двустороннем порядке, потому что не признала итоги выборов в Белоруссии. Вильнюс фактически ведёт информационно-дипломатическую войну против Минска. Разумеется, места для сотрудничества тут не остаётся», — заявил собеседник RT.

Граница Литвы и Белоруссии

Reuters

© Ints Kalnins

При этом он усомнился в эффективности той помощи, которую ЕС намерен оказать Литве.

«Эффективность этих мер довольно сомнительна. Например, власти Литвы признают, что они не смогут возвести стену на всей протяжённости границы. Да и в целом сама идея стены как барьера для мигрантов весьма сомнительна», — считает Рекеда.

В свою очередь, Николай Межевич отметил, что сложившаяся ситуация должна в большей степени беспокоить Брюссель, нежели Вильнюс, поскольку для мигрантов Литва — лишь промежуточный пункт на пути в более благополучные страны Европы.

«Литва не является особо привлекательной для мигрантов, поскольку уровень жизни там слишком низок. Конечной точкой является, вероятнее всего, Швеция или Германия, а также, возможно, Франция», — говорит аналитик.

При этом политологи полагают, что кризис на границе вряд ли заставит Литву поменять свою позицию в отношении белорусских властей.