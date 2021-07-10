ЕС поможет Литве контролировать границу с Белоруссией

Агентство Европейского союза по безопасности внешних границ Frontex увеличит объёмы поддержки литовских пограничников для контроля границы с Белоруссией.

«В связи с растущим миграционным давлением на границе Литвы с Беларусью Frontex, Европейское агентство пограничной и береговой охраны, значительно увеличит свою поддержку Литве на следующей неделе», — говорится в сообщении агентства.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа созвал заседание Госсовета обороны из-за миграционного кризиса.

Пограничники зафиксировали рекордные показатели по количеству задержанных выходцев из азиатских стран, пытающихся нелегальным способом проникнуть вглубь страны через границу с Белоруссией.

9 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала обвинения Евросоюза и ряда стран в адрес Белоруссии в миграционном кризисе смешными и нелепыми.