Захарова назвала нелепыми обвинения ЕС в адрес Белоруссии в миграционном кризисе

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала обвинения Евросоюза и ряда стран в адрес Белоруссии в миграционном кризисе смешными и нелепыми.
Захарова назвала нелепыми обвинения ЕС в адрес Белоруссии в миграционном кризисе
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Об этом российский дипломат заявила в ходе брифинга. Прямую трансляцию вёл RT.

«Слышать стенания Евросоюза, Брюсселя и отдельных стран этого объединения относительно некой миграционной угрозы, которая исходит от Белоруссии, — смешно. Это нелепые заявления, абсолютно нелепые, учитывая, что сотворили западные страны, организовывая коалиции и осуществляя крестовые походы, в частности в страны Ближнего Востока и Северной Африки», — сказала она.

По мнению Захаровой, у Брюсселя должно было «хватить здравого смысла», чтобы не развивать эту тему в контексте Белоруссии.

Президент Литвы Гитанас Науседа ранее созвал заседание Госсовета обороны из-за миграционного кризиса. Литовские пограничники фиксируют рекордные показатели по задержанным выходцам из стран Азии, пытающимся нелегальным способом проникнуть вглубь страны через границу с Белоруссией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить