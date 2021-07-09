Захарова назвала нелепыми обвинения ЕС в адрес Белоруссии в миграционном кризисе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала обвинения Евросоюза и ряда стран в адрес Белоруссии в миграционном кризисе смешными и нелепыми.

Об этом российский дипломат заявила в ходе брифинга. Прямую трансляцию вёл RT.

«Слышать стенания Евросоюза, Брюсселя и отдельных стран этого объединения относительно некой миграционной угрозы, которая исходит от Белоруссии, — смешно. Это нелепые заявления, абсолютно нелепые, учитывая, что сотворили западные страны, организовывая коалиции и осуществляя крестовые походы, в частности в страны Ближнего Востока и Северной Африки», — сказала она.

По мнению Захаровой, у Брюсселя должно было «хватить здравого смысла», чтобы не развивать эту тему в контексте Белоруссии.

Президент Литвы Гитанас Науседа ранее созвал заседание Госсовета обороны из-за миграционного кризиса. Литовские пограничники фиксируют рекордные показатели по задержанным выходцам из стран Азии, пытающимся нелегальным способом проникнуть вглубь страны через границу с Белоруссией.