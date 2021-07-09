Президент Литвы созвал заседание Госсовета обороны из-за миграционного кризиса

Президент Литвы Гитанас Науседа созвал заседание Госсовета обороны из-за наплыва мигрантов в страну.

Об этом сообщает ТАСС.

«Заседание состоится в понедельник. Оно будет посвящено вопросам охраны границы и выработке стратегии по управлению кризисом миграции», — говорится в публикации.

По информации портала Delfi.ru, за сутки на границе Литвы и Белоруссии пограничники задержали 37 нелегальных мигрантов. Всего на этом участке поймали 1546 человек, пытающихся проникнуть на территорию Литвы. Этот показатель в 18 раз больше, чем в 2020 году.