В Литве на границе с Белоруссией задержали 93 нелегальных мигранта за сутки

Литовские пограничники задержали за сутки 93 нелегальных мигранта на границе с Белоруссией.

Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на Службу охраны государственной границы Литвы (VSAT).

Отмечается, что с начала года в республике были пойманы 1509 нелегалов — это в 18 с лишним раз больше, чем за весь прошлый год, когда пограничники поймали только 81 нелегала.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о нелегальной миграции в страны Евросоюза через Белоруссию.

По его словам, страны Запада хотят «превратить Беларусь в отстойник».