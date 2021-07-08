В Литве на границе с Белоруссией задержали 93 нелегальных мигранта за сутки

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Литовские пограничники задержали за сутки 93 нелегальных мигранта на границе с Белоруссией.
В Литве на границе с Белоруссией задержали 93 нелегальных мигранта за сутки
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на Службу охраны государственной границы Литвы (VSAT).

Отмечается, что с начала года в республике были пойманы 1509 нелегалов — это в 18 с лишним раз больше, чем за весь прошлый год, когда пограничники поймали только 81 нелегала.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о нелегальной миграции в страны Евросоюза через Белоруссию.

По его словам, страны Запада хотят «превратить Беларусь в отстойник».

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