Лукашенко высказался о нелегальной миграции через Белоруссию в ЕС

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о нелегальной миграции в страны Евросоюза через Белоруссию.
Лукашенко высказался о нелегальной миграции через Белоруссию в ЕС
  • © Пресс-служба Президента Республики Беларусь

По его словам, Белоруссия занимается борьбой с нелегальной миграцией, «но ровно настолько, насколько это необходимо, выгодно... стране и финансово возможно».

«Но если кто-то думает, что мы сейчас закроем границу с Польшей, Литвой, Латвией и Украиной и превратимся в отстойник беглых из Афганистана, Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Туниса, то он просто заблуждается как минимум. Мы никогда не будем никого держать: они же не к нам идут. Они идут в просвещённую, тёплую, уютную Европу», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

По его словам, страны Запада хотят «превратить Беларусь в отстойник».

4 июля сообщалось, что литовские пограничники задержали 160 мигрантов, незаконно пересёкших границу со стороны Белоруссии.

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