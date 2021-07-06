Лукашенко высказался о нелегальной миграции через Белоруссию в ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о нелегальной миграции в страны Евросоюза через Белоруссию.

По его словам, Белоруссия занимается борьбой с нелегальной миграцией, «но ровно настолько, насколько это необходимо, выгодно... стране и финансово возможно».

«Но если кто-то думает, что мы сейчас закроем границу с Польшей, Литвой, Латвией и Украиной и превратимся в отстойник беглых из Афганистана, Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Туниса, то он просто заблуждается как минимум. Мы никогда не будем никого держать: они же не к нам идут. Они идут в просвещённую, тёплую, уютную Европу», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

По его словам, страны Запада хотят «превратить Беларусь в отстойник».

4 июля сообщалось, что литовские пограничники задержали 160 мигрантов, незаконно пересёкших границу со стороны Белоруссии.