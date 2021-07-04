В Литве задержали 160 мигрантов из Белоруссии
Как уточняется, пограничники задержали 137 мигрантов на территории муниципалитета Друскининкай, ещё 23 человека остаются в Варенском, Игналинском, Вильнюсском и Шальчининкайском районах.
Всего в этом году в Литву из Белоруссии пытались нелегально въехать 1098 человек, говорится в сообщении.
В пятницу, 2 июля, власти Литвы объявили режим чрезвычайной ситуации в стране в связи с резким ростом нелегальной миграции с территории Белоруссии.
Премьер-министр республики Ингрида Шимоните объяснила необходимость этого шага принятием определённых решений в сфере логистики при привлечения к делу муниципалитетов.