В Литве задержали 160 мигрантов из Белоруссии

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Литовские пограничники задержали 160 мигрантов, незаконно пересёкших границу со стороны Белоруссии. Об этом сообщает LRT со ссылкой на данные Государственной пограничной службы Литвы.

Как уточняется, пограничники задержали 137 мигрантов на территории муниципалитета Друскининкай, ещё 23 человека остаются в Варенском, Игналинском, Вильнюсском и Шальчининкайском районах.

Всего в этом году в Литву из Белоруссии пытались нелегально въехать 1098 человек, говорится в сообщении.

В пятницу, 2 июля, власти Литвы объявили режим чрезвычайной ситуации в стране в связи с резким ростом нелегальной миграции с территории Белоруссии.

Премьер-министр республики Ингрида Шимоните объяснила необходимость этого шага принятием определённых решений в сфере логистики при привлечения к делу муниципалитетов.

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