Литва объявила режим ЧС из-за роста нелегальной миграции из Белоруссии

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Власти Литвы объявили режим чрезвычайной ситуации в стране в связи с резким ростом нелегальной миграции с территории Белоруссии. Соответствующее решение было принято правительством Литвы.
Литва объявила режим ЧС из-за роста нелегальной миграции из Белоруссии
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С инициативой об объявлении ЧС выступила Служба охраны государственной границы при МВД Литвы.

Как заявила премьер-министр республики Ингрида Шимоните, режим ЧС необходим прежде всего для определённых решений в сфере логистики при привлечении к делу муниципалитетов.

«Не стоит драматизировать введение режима чрезвычайного положения», — цитирует её ТАСС.

Как передаёт портал Delfi, в целом с начала года в Литву из Белоруссии пытались попасть 822 нелегальных мигранта, это в десять раз больше, чем за весь 2020 год.

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