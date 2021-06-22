«Демонстрация солидарности»: как Запад ввёл новые санкции против Белоруссии

Евросовет утвердил четвёртый пакет санкций в отношении Белоруссии. Кроме того, министры иностранных дел Евросоюза согласовали секторальные экономические ограничения против Минска, которые будут утверждены на саммите лидеров стран ЕС. Вместе с этим рестрикции против Белоруссии расширили Минфин США, Великобритания и Канада. Перед утверждением новых ограничительных мер главы МИД ЕС провели встречу со Светланой Тихановской. Эксперты отмечают, что Брюссель и Вашингтон хотят продемонстрировать единство своей внешней политики, при этом санкции против Белоруссии лишь ускорят её интеграцию с РФ.

Совет Европы утвердил четвёртый пакет санкций против Белоруссии. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Евросовета. В новый список рестрикций вошли 78 физических лиц и 8 компаний.

Санкции, как отмечается, были введены в связи с «нарушением прав человека в Белоруссии, репрессиями в отношении гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов», а также инцидентом с самолётом компании Ryanair. В сообщении говорится, что теперь под санкциями ЕС находятся в общей сложности 166 физических лиц и 15 организаций.

Глава Евросовета Шарль Мишель в своём Twitter сообщил, что данный шаг является сигналом о поддержке народа Белоруссии.

«Сегодня ЕС направляет ещё один мощный сигнал о поддержке народу Белоруссии, накладывая дальнейшие ограничительные меры. Наше послание режиму невозможно истолковать неправильно: «Освободите политических заключённых. Положите конец дальнейшим репрессиям. Начните инклюзивный национальный диалог», — заявил Шарль Мишель.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед встречей глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге, на которой они должны были согласовать четвёртый пакет санкций против Минска, сообщил журналистам, что министры также согласуют секторальные экономические санкции в отношении Минска.

«Они нанесут серьёзный удар по экономике Белоруссии», — сказал он.

Эти санкции будут рассмотрены на саммите ЕС 24—25 июня.

Переход к секторальным санкциям в отношении экономики Белоруссии подтвердил и глава МИД Германии Хайко Маас.

«Мы больше не будем просто накладывать персональные санкции. Теперь мы будем вводить отраслевые санкции, что означает, что теперь мы можем заняться теми областями экономики, которые имеют особое значение для Белоруссии и доходов её режима», — заявил министр иностранных дел ФРГ.

По словам Мааса, 27 европейских стран занимают единую позицию по санкциям.

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«Мы действительно не намерены менять свою позицию, и не только сегодня — она сохранится в таком виде в будущие недели и месяцы», — сообщил он.

В конце мая глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что одной из главных целей новых экономических санкций ЕС станет экспорт калия (Белоруссия является одним из крупнейших поставщиков калия в мире).

Кроме того, в качестве целей предлагались нефтяной и финансовый секторы (например, запрет на выдачу кредитов белорусским банкам).

После встречи в Люксембурге Боррель также заявил, что Евросоюз может ввести пятый пакет санкций против Белоруссии.

Одновременно с Евросоюзом новые санкции в отношении Минска ввёл Минфин США. Ограничения коснулись КГБ Белоруссии, ГУБОПиК МВД Белоруссии, внутренних войск республики, УВД Брестского облисполкома и изолятора на улице Окрестина.

В американский санкционный список также попали 16 человек, включая пресс-секретаря президента Белоруссии Наталью Эйсмонт, спикера верхней палаты парламента страны Наталью Кочанову и командира спецподразделения КГБ Белоруссии «Альфа» Сергея Зубкова.

К санкциям присоединились Великобритания — она ввела ограничения для 11 человек и двух организаций Белоруссии — и Канада, которая ввела дополнительные санкции в отношении 17 физических и пяти юридических лиц.

По мнению ведущего научного сотрудника Российского института стратегических исследований Олега Неменского, страны Запада выбрали Белоруссию целью для демонстрации единой жёсткой политики по отношению к своим противникам.

«Это демонстрация солидарности в едином политическом лагере, каким по-прежнему является Запад. После прихода к власти в США Байдена страны ЕС и англосферы данное единство активно реставрируют, а такой вопрос, как санкции против Белоруссии, является удобным для его демонстрации», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Самолёт раздора

Введение четвёртого пакета санкций в отношении Белоруссии планировалось с начала этого года. Однако процесс был ускорен после инцидента с самолётом Ryanair.

Напомним, 23 мая самолёт ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Белоруссии, вынужденно приземлился в аэропорту Минска. Причиной стало получение пилотами сигнала о минировании, который, как впоследствии выяснилось, оказался ложным.

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Самолёт находился в аэропорту Минска несколько часов. После приземления с рейса сняли находившегося на борту бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и сопровождавшую его гражданку России Софью Сапегу. Протасевич был задержан по нескольким обвинениям, в том числе в организации протестов и массовых беспорядков. Позже он признал свою вину.

В свою очередь, Сапега на допросе призналась, что была администратором Telegram-канала «Чёрная книга Беларуси», который выкладывал в открытый доступ данные белорусских силовиков.

Инцидент осудили западные официальные лица и политики. В Минске заявили, что вынужденное приземление самолёта было продиктовано правилами авиационной безопасности и что экипаж самостоятельно принял решение о посадке.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным в конце мая заявил, что западные страны используют инцидент с лайнером Ryanair, чтобы «раскачать ситуацию до уровня августа прошлого года», когда в Белоруссии начались протесты из-за результатов президентских выборов.

Самолёт Ryanair в Минске

Reuters

Оппозиционный настрой

Перед тем как согласовать новый пакет санкций против Минска, министры иностранных дел стран ЕС встретились с одним из лидеров белорусской оппозиции — Светланой Тихановской. На пресс-конференции по итогам встречи Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз продолжит поддерживать оппозицию Белоруссии.

«Мы встретились со Светланой Тихановской, внимательно послушали её и её призыв к ЕС сохранять свою решительную позицию. ЕС готов поддерживать будущую демократическую Белоруссию в рамках пакета помощи в €3 млрд», — цитирует его слова ТАСС.

Напомним, что Тихановская считает себя победителем президентских выборов в Белоруссии, состоявшихся в августе 2020 года. Согласно данным ЦИК, победу на них одержал Александр Лукашенко, получивший более 80% голосов. Тихановская набрала 10%. Оппозиция Белоруссии заявила о фальсификациях на выборах, после чего в стране начались массовые протесты и столкновения с полицией.

Перед встречей Тихановской с главами МИД стран ЕС в издании Tut.by было опубликовано её интервью, в котором она заявила, что оппозиция должна добиться освобождения всех политзаключённых и проведения новых выборов президента в этом году.

«Мы должны добиваться, чтобы были освобождены все заключённые в этом году и чтобы провели новые выборы в этом году», — так она ответила на вопрос о том, когда свой пост покинет Лукашенко.

После инцидента с самолётом Ryanair и арестом Романа Протасевича Тихановская заявила, что белорусская оппозиция якобы готовится к новой фазе протестов в ответ на действия «нелегитимного» режима.

Светлана Тихановская

Reuters

© Lehtikuva / Heikki Saukkomaa

Доцент философского факультета МГУ Борис Межуев в беседе с RT отметил, что совмещение встречи глав МИД Евросоюза и Тихановской с введением новых санкций неслучайно.

«Своим присутствием Тихановская как бы легитимизирует подобные санкции, но при этом не является реальной силой, способной изменить ситуацию. Однако... изменить ситуацию в Белоруссии ни с помощью фигуры Тихановской, ни с помощью санкций не представляется возможным», — пояснил эксперт.

Как только ЕС окончательно удостоверится в том, что белорусская оппозиция, находящаяся за рубежом, не имеет рычагов воздействия на внутреннюю ситуацию в стране, интерес к ней пропадёт, добавил Борис Межуев.

В свою очередь, главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич в беседе с RT отметил, что Евросоюз, вводя новые экономические санкции против Белоруссии, пытается показать, что его страны проводят последовательную и единую политику, а также хочет отвлечь внимание от собственных внутренних проблем.

«Нынешние внутренние проблемы ЕС заставляют Брюссель искать понятную цель для формирования образа внешнего врага, и Белоруссия, как им кажется, для этого идеально подходит. С её помощью они рассчитывают решить целый ряд проблем, в частности вопрос собственной эффективной внешней политики, которую за двадцать лет так и не удалось сформировать», — подчеркнул политолог.

Проводя встречи с Тихановской, представители стран ЕС пытаются продемонстрировать солидарность с белорусской оппозицией, однако они не до конца уверены в уровне её реальной поддержки в республике, добавил Межевич.

«Во многих странах ЕС есть серьёзные политики, которые прекрасно знают, что Тихановская не одержала победу на прошедших президентских выборах и даже не была близка к победе. Она не способна влиять на политическую активность в стране», — отметил собеседник RT.

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По словам Николая Межевича, оказывая давление на Белоруссию, ЕС также пытается найти новый повод для сдерживания России.

«В частности, если Россия будет вступаться за Белоруссию, то она также окажется под угрозой экономических санкций. Правда, саммит президентов США и России несколько разрядил обстановку, поэтому ЕС сейчас не пойдёт на резкие шаги», — отметил эксперт.

Комментируя планы ЕС ввести секторальные санкции против белорусской экономики, Олег Неменский отметил, что Запад надеется на них как на средство раскола белорусских элит. На жизнь обычных граждан эти секторальные санкции повлияют несильно, потому что экономическая составляющая может быть восполнена благодаря российско-белорусским отношениям, считает политолог.

«Для этого также формулируются заманчивые предложения о западной помощи после свержения Лукашенко. Однако это не возымеет должного эффекта, так как эти санкции будут уравновешены российским экономическим влиянием. Западные элиты подобными действиями сейчас активно подталкивают Белоруссию к дальнейшей интеграции с Россией», — пояснил собеседник RT.