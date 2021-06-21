Британия ввела новые санкции против Белоруссии

Великобритания ввела новые санкции против Белоруссии. Ограничения были наложены на 11 физических лиц и две организации.

Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на британский МИД. В частности, ограничения коснулись министра обороны Белоруссии Виктора Хренина, главы Министерства транспорта и коммуникаций Алексея Авраменко, командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооружённых сил Белоруссии Игоря Голуба. Среди юридических лиц, включённых в санкционный список, числятся государственное предприятие «Белаэронавигация» и BNK Ltd., подконтрольная государственной Белорусской нефтяной компании (БНК). Ранее новые санкции против Белоруссии ввели США и ЕС.