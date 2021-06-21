Британия ввела новые санкции против Белоруссии
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на британский МИД.
В частности, ограничения коснулись министра обороны Белоруссии Виктора Хренина, главы Министерства транспорта и коммуникаций Алексея Авраменко, командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооружённых сил Белоруссии Игоря Голуба.
Среди юридических лиц, включённых в санкционный список, числятся государственное предприятие «Белаэронавигация» и BNK Ltd., подконтрольная государственной Белорусской нефтяной компании (БНК).