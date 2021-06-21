Британия ввела новые санкции против Белоруссии

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Великобритания ввела новые санкции против Белоруссии. Ограничения были наложены на 11 физических лиц и две организации.
Британия ввела новые санкции против Белоруссии
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на британский МИД.

В частности, ограничения коснулись министра обороны Белоруссии Виктора Хренина, главы Министерства транспорта и коммуникаций Алексея Авраменко, командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооружённых сил Белоруссии Игоря Голуба.

Среди юридических лиц, включённых в санкционный список, числятся государственное предприятие «Белаэронавигация» и BNK Ltd., подконтрольная государственной Белорусской нефтяной компании (БНК). 

Ранее новые санкции против Белоруссии ввели США и ЕС.

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