ЕС ввёл санкции против 78 физлиц и восьми организаций Белоруссии

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Евросоюз расширил санкции в отношении Белоруссии, добавив в чёрный список 78 физических и восемь юридических лиц. Об этом говорится в распространённом заявлении Совета ЕС.
ЕС ввёл санкции против 78 физлиц и восьми организаций Белоруссии
  • Reuters

«Сегодня Совет принял решение ввести ограничительные меры в отношении 78 белорусских физических и восьми юридических лиц», — отмечается в документе.

Как сообщается, решение принято «в связи с эскалацией серьёзных нарушений прав человека в Белоруссии и жестокими репрессиями в отношении гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов».

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минск подготовил комплекс ответных мер на санкции.

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