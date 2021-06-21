ЕС ввёл санкции против 78 физлиц и восьми организаций Белоруссии
- Reuters
«Сегодня Совет принял решение ввести ограничительные меры в отношении 78 белорусских физических и восьми юридических лиц», — отмечается в документе.
Как сообщается, решение принято «в связи с эскалацией серьёзных нарушений прав человека в Белоруссии и жестокими репрессиями в отношении гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов».
Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минск подготовил комплекс ответных мер на санкции.