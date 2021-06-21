ЕС ввёл санкции против 78 физлиц и восьми организаций Белоруссии

Евросоюз расширил санкции в отношении Белоруссии, добавив в чёрный список 78 физических и восемь юридических лиц. Об этом говорится в распространённом заявлении Совета ЕС.

Reuters