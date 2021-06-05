В Белоруссии сообщили, что подготовили комплекс ответных мер на санкции

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в интервью телеканалу «Беларусь 1» сообщил, что «комплекс мер в ответ на санкции готов».

«Мы всё-таки надеемся на то, что разгорячённые головы остудятся и взвесят в том числе интересы своего бизнеса в Беларуси... Если проанализировать все заявления президента страны за последние десятилетия на всех международных площадках, всегда лейтмотивом звучало: мы хотим мира и спокойствия в Евразийско-Евроатлантическом регионе, хотим пояс добрососедства, хотим выстраивать равноправные партнёрские отношения. Мы делали для этого всё. Речь об ущербе нашим компаниям, мы имеем полное право компенсировать этот ущерб», — сказал Головченко.

25 мая лидеры стран ЕС постановили запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство европейских стран после инцидента с самолётом Ryanair, который 23 мая экстренно сел в аэропорту Минска.

4 июня Евросоюз официально запретил всем белорусским авиаперевозчикам использовать своё воздушное пространство.

Самолёт Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. Информация о минировании не подтвердилась.

В лайнере летел Роман Протасевич — основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA. Его задержали после приземления.