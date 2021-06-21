США ввели новые санкции против Белоруссии

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Минфин США сообщил о введении американской стороной новых санкций против белорусских ведомств и частных лиц.
США ввели новые санкции против Белоруссии
  • © Chip Somodevilla
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что ограничения были введены против КГБ Белоруссии, ГУБОПиК МВД Белоруссии, внутренних войск республики, УВД Брестского облисполкома и изолятора на улице Окрестина.

В американский санкционный список также попали 16 человек, включая пресс-секретаря президента Белоруссии Наталью Эйсмонт, спикера верхней палаты парламента страны Наталью Кочанову и командира спецподразделения КГБ Белоруссии «Альфа» Сергея Зубкова.

Ранее сообщалось, что ЕС ввёл санкции против 78 физлиц и восьми организаций Белоруссии.

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