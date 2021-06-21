США ввели новые санкции против Белоруссии
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Отмечается, что ограничения были введены против КГБ Белоруссии, ГУБОПиК МВД Белоруссии, внутренних войск республики, УВД Брестского облисполкома и изолятора на улице Окрестина.
В американский санкционный список также попали 16 человек, включая пресс-секретаря президента Белоруссии Наталью Эйсмонт, спикера верхней палаты парламента страны Наталью Кочанову и командира спецподразделения КГБ Белоруссии «Альфа» Сергея Зубкова.
Ранее сообщалось, что ЕС ввёл санкции против 78 физлиц и восьми организаций Белоруссии.