Канада ввела санкции против 17 граждан Белоруссии и пяти организаций

Канада ввела дополнительные санкции ещё против 17 белорусских граждан и пяти предприятий страны, сообщает канадский министр иностранных дел Марк Гарно.

«Новые санкции против 17 физических и пяти юридических лиц... в ответ на грубые и систематические нарушения прав человека, происходящие в Белоруссии», — сообщается на сайте правительства Канады со ссылкой на заявление Гарно.

Отмечается, что данные меры принимаются в координации с США, Великобританией и ЕС, которые также вводят санкции против белорусских граждан и организаций.

Ранее стало известно, что США ввели новые санкции против Белоруссии.

Также сообщалось, что ЕС ввёл санкции против 78 физлиц и восьми организаций Белоруссии.

Ограничения против Белоруссии ввела и Великобритания. Британские власти наложили санкции на 11 физических лиц и две организации.