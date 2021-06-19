«Создать равные условия»: Лукашенко пригрозил запретом на приём авиарейсов с территории Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск может ввести запрет на приём авиалайнеров, которые летят в республику через территорию Украины. По его словам, это станет ответом на закрытие Киевом своего воздушного пространства для белорусских самолётов. Как пояснил Лукашенко, сейчас другие авиакомпании, летящие в Белоруссию из третьих стран через Украину, получают преимущество по сравнению с лайнерами «Белавиа». Источник RT в украинской партии «Слуга народа» отметил, что у руководства страны «прекрасно получается ссориться с соседями» в угоду интересам других государств, что демонстрирует отсутствие самостоятельной внешней политики.

Белоруссия рассматривает возможность отказывать в приёме самолётам, летящим через территорию Украины, в качестве ответного шага на решение Киева закрыть своё воздушное пространство для белорусской стороны. Об обсуждении введения такой меры в субботу, 19 июня, заявил президент республики Александр Лукашенко.

В ходе визита во 2-ю детскую городскую клиническую больницу Минска глава государства отметил: «Вы видите, как гадко поступила Украина. Мы здесь спасаем и будем спасать их людей — люди-то ни в чём не виноваты, а они закрыли нам пролёт».

По словам президента, теперь белорусским авиаперевозчикам приходится делать крюк в 40—45 минут, огибая территорию Украины, чтобы попасть, например, в Турцию или Египет.

«Другие авиакомпании, турецкие, они напрямую пока летают. Хотя мы сейчас ведём диалог. Раз Украина закрыла нам пролёт, то мы с Украины не будем просто принимать самолёты», — сказал Лукашенко.

«Надо создать равные условия для наших самолётов «Белавиа». Если мы этим путём летим, то мы заставим и других летать этим путём к нам в Беларусь», — заключил Лукашенко.

Напомним, что 25 мая Киев объявил о решении приостановить авиасообщение с Белоруссией. Позднее Украина также запретила белорусским самолётам использовать своё воздушное пространство. Формальным поводом для этих мер стал инцидент с лайнером авиакомпании Ryanair, который следовал по маршруту Афины — Вильнюс. 23 мая он экстренно сел в аэропорту Минска.

В департаменте по авиации Минтранса Белоруссии сообщили, что на электронную почту аэропорта поступило сообщение, в котором содержалась угроза минирования самолёта. Для сопровождения борта Ryanair в воздух поднимался истребитель МиГ-29 ВС республики.

После приземления лайнера в Минске был задержан находившийся на борту Роман Протасевич — основатель признанного в республике экстремистским Telegram-канала NEXTA. В Белоруссии его считают причастным к террористической деятельности. Вместе с ним задержали россиянку Софью Сапегу.

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Источник RT в Министерстве инфраструктуры Украины, комментируя озвученную Лукашенко позицию, констатировал, что в последние годы многие украинцы летали в Москву и другие российские города через Минск.

«Такой маршрут был самым оптимальным. Авиакомпании выполняли несколько таких рейсов в сутки», — отметил собеседник RT.

«Сейчас попасть в Москву стало гораздо сложнее и существенно дороже, поскольку многие европейские страны даже на пересадке принимают туристов либо с двумя дозами вакцины, либо с отрицательными ПЦР-тестами. Ну и представьте, сначала надо лететь, предположим, из Киева в Стамбул, а потом уже в Москву», — добавил он.

В свою очередь, источник RT в офисе президента Украины усомнился в том, что улучшение отношений между странами произойдёт до смены власти в Белоруссии: «Киев ориентируется на настроения западных партнёров, а они критикуют Лукашенко».

Дипломатические отношения



На фоне обострения отношений между Минском и Киевом в Верховную раду внесли законопроект о прекращении дипломатических отношений между двумя странами, за исключением вопросов, которые касаются беженцев и политзаключённых.

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В документе, в частности, говорится, что Киев отказывается признавать итоги прошедших в августе 2020 года президентских выборов в Белоруссии и осуждает насилие в отношении протестующих.

Кроме того, ранее МИД Украины осудил Минск за разрешение на следственные действия, которые провели представители Луганской народной республики с Романом Протасевичем: в КГБ Белоруссии сообщали, что он принимал участие в боевых действиях в Донбассе в составе батальона «Азов».

Источник RT в украинской партии «Слуга народа» отметил, что у руководства Украины «прекрасно получается ссориться с соседями».

«У нас уже плохие отношения с Россией, сложные — с Венгрией, а теперь ещё и с Белоруссией. В мире не так много стран, с которыми осталось поругаться, и Украина окажется в изоляции. Все это ещё и демонстрирует, что в стране нет независимой внешней политики и все решения принимаются по указке из некоторых влиятельных посольств. Причём даже если это невыгодно самой Украине и её гражданам», — сказал собеседник RT.