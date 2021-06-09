В ЛНР заявили о диалоге с Белоруссией по делу Протасевича
- Reuters
Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на главу ЛНР Леонида Пасечника.
«Насколько я знаю, контакты (ЛНР и Белоруссии по поводу следствия над Протасевичем. — RT) были» — заявил он.
В Генпрокуратуре ЛНР ранее обратились к белорусским правоохранителям с просьбой разрешить следственные действия с Протасевичем. Кроме того, отмечалось, что в результате расследования уголовного дела была установлена причастность основателя Telegram-канала NEXTA к обстрелам мирного населения Донбасса.