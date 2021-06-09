В ЛНР заявили о диалоге с Белоруссией по делу Протасевича

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В самопровозглашённой Луганской народной республике поддерживают контакт с Минском в связи со следственными действиями в отношении основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.
В ЛНР заявили о диалоге с Белоруссией по делу Протасевича
  • Reuters

Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на главу ЛНР Леонида Пасечника.

«Насколько я знаю, контакты (ЛНР и Белоруссии по поводу следствия над Протасевичем. — RT) были» — заявил он.

В Генпрокуратуре ЛНР ранее обратились к белорусским правоохранителям с просьбой разрешить следственные действия с Протасевичем. Кроме того, отмечалось, что в результате расследования уголовного дела была установлена причастность основателя Telegram-канала NEXTA к обстрелам мирного населения Донбасса.

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