Генпрокуратура ЛНР заявила, что причастность Протасевича к обстрелам в Донбассе установлена
«В ходе расследования уголовного дела установлена причастность Протасевича к обстрелам мирного населения Донбасса и уничтожению гражданской инфраструктуры», — сказала представитель Генеральной прокуратуры ЛНР Инна Семёнова.
Об этом информирует Луганскинформцентр.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что следствие по делам основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и гражданки России Софьи Сапеги будет вестись в Белоруссии.