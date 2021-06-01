Генпрокуратура ЛНР заявила, что причастность Протасевича к обстрелам в Донбассе установлена

Генеральная прокуратура самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) заявила, что причастность задержанного в Белоруссии Романа Протасевича к обстрелам в Донбассе установлена.

«В ходе расследования уголовного дела установлена причастность Протасевича к обстрелам мирного населения Донбасса и уничтожению гражданской инфраструктуры», — сказала представитель Генеральной прокуратуры ЛНР Инна Семёнова.

Об этом информирует Луганскинформцентр.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что следствие по делам основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и гражданки России Софьи Сапеги будет вестись в Белоруссии.