Генпрокуратура ЛНР просит Минск разрешить следственные действия с Протасевичем

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Генпрокуратура самопровозглашённой Луганской народной республики обратилась к белорусским правоохранительным органам с просьбой предоставить возможность провести следственные действия с основателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем.
Генпрокуратура ЛНР просит Минск разрешить следственные действия с Протасевичем
  • Reuters

Об этом, как пишет Луганскинформцентр, заявила официальный представитель ведомства Инна Семёнова.

«Генеральная прокуратура ЛНР обращается к правоохранительным органам Республики Беларусь с просьбой предоставить возможность проведения следственных действий с участием подозреваемого Протасевича на территории ЛНР», — уточнили в ведомстве.

27 мая стало известно, что Генеральная прокуратура ЛНР возбудила уголовное дело в отношении Протасевича, задержанного в Белоруссии, по факту участия в деятельности «террористической организации «Азов», запрещённой в ЛНР».

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