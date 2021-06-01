Генпрокуратура ЛНР просит Минск разрешить следственные действия с Протасевичем
- Reuters
Об этом, как пишет Луганскинформцентр, заявила официальный представитель ведомства Инна Семёнова.
«Генеральная прокуратура ЛНР обращается к правоохранительным органам Республики Беларусь с просьбой предоставить возможность проведения следственных действий с участием подозреваемого Протасевича на территории ЛНР», — уточнили в ведомстве.
27 мая стало известно, что Генеральная прокуратура ЛНР возбудила уголовное дело в отношении Протасевича, задержанного в Белоруссии, по факту участия в деятельности «террористической организации «Азов», запрещённой в ЛНР».