В ЛНР возбудили дело против Романа Протасевича за участие в боях в Донбассе

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Генеральная прокуратура самопровозглашённой Луганской народной республики возбудила уголовное дело в отношении Романа Протасевича, задержанного в Белоруссии, по факту участия в деятельности «террористической организации «Азов», запрещённой» в ЛНР.
В ЛНР возбудили дело против Романа Протасевича за участие в боях в Донбассе
  • Reuters

Об этом говорится на сайте ведомства.

В сообщении отмечается, что летом 2014 года Протасевич добровольно вступил в ряды «Азова».

«После чего, в период с лета 2014-го по зиму 2015 года, являясь её активным участником, находясь в должности заместителя командира связи второй ударно-штурмовой роты батальона «Азов»... совместно с иными неустановленными лицами принимал участие в боевых действиях в составе указанного добровольческого батальона на территории Донбасса», — заявили в Генпрокуратуре ЛНР.

Там добавили, что Протасевич, «применяя тяжёлое вооружение... совершил ряд особо тяжких преступлений».

23 мая в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. По данным белорусских властей, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту.

В самолёте находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Его задержали после приземления.

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