МАУ отложила старт рейсов между Польшей и Украиной из-за облёта Белоруссии

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» сообщила, что восстановление полётов в Польшу, запланированное на 18 июня, приостановлено в связи с необходимостью облёта территории Белоруссии.

«Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» сообщает о пересмотре своих планов по восстановлению полётов в Польшу с 18 июня 2021 года. Причиной такого решения стала ситуация, возникшая в связи с необходимостью облёта территории Беларуси и последующим перераспределением пассажиропотоков, которое наблюдает авиакомпания на данном направлении», — приводит УНИАН сообщение пресс-службы МАУ.

Отмечается, что «в случае восстановления спроса, необходимого для сети МАУ, рейсы будут восстановлены».

Ранее Белоруссия заявила, что обжалует в Международной организации гражданской авиации (ICAO) запрет Украины и других стран на использование их воздушного пространства.