В МИД России оценили решение ряда авиакомпаний об облёте Белоруссии
- РИА Новости
«Само решение некоторых европейских компаний облетать воздушное пространство Белоруссии создаёт угрозу для пассажиров», — цитирует ТАСС Грушко.
Он подчеркнул, что маршрут полётов через Белоруссию являлся «налаженным и абсолютно безопасным».
«Сотни самолётов — тысячи даже, по-моему, — каждый день пересекали воздушное пространство Белоруссии», — добавил замглавы МИД.
Ранее Белоруссия заявила, что обжалует в Международной организации гражданской авиации (ICAO) запрет Украины и других стран на использование их воздушного пространства.