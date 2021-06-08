В МИД России оценили решение ряда авиакомпаний об облёте Белоруссии

Решение некоторых европейских компаний осуществлять перелёты в обход Белоруссии создаёт угрозу для пассажиров таких рейсов. Такое мнение выразил замглавы МИД России Александр Грушко.

«Само решение некоторых европейских компаний облетать воздушное пространство Белоруссии создаёт угрозу для пассажиров», — цитирует ТАСС Грушко.

Он подчеркнул, что маршрут полётов через Белоруссию являлся «налаженным и абсолютно безопасным».

«Сотни самолётов — тысячи даже, по-моему, — каждый день пересекали воздушное пространство Белоруссии», — добавил замглавы МИД.

Ранее Белоруссия заявила, что обжалует в Международной организации гражданской авиации (ICAO) запрет Украины и других стран на использование их воздушного пространства.