В обход Украины: Лукашенко заявил о проработке вопроса открытия авиасообщения между Белоруссией и Крымом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти республики вместе с Россией проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым. По его словам, эта тема обсуждалась в ходе переговоров с Владимиром Путиным в Сочи. Он напомнил, что после 2014 года белорусские туристы в основном въезжали на полуостров через территорию Украины, «чтобы не обострять отношения» с Киевом. Однако после инцидента с самолётом Ryanair и закрытием воздушного пространства у Минска не остаётся других вариантов, кроме как запустить прямое авиасообщение, подчеркнул Лукашенко.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным возможность открытия авиасообщения между республикой и Крымом. В ходе совещания по вопросам сотрудничества с Россией он отметил, что этот вопрос будет проработан. Соответствующее поручение уже дано компетентным ведомствам.

Глава государства напомнил: после воссоединения полуострова с Россией было принято решение, что белорусские туристы будут въезжать в Крым через территорию Украины, — «чтобы не обострять отношения» с Киевом. Однако в сложившейся после инцидента с самолётом Ryanair ситуации у Белоруссии не остаётся другого выбора, кроме как запустить прямые авиарейсы, отметил Лукашенко.

«Украина закрыла для нас небо. У нас есть свой санаторий в Крыму, в Мисхоре, куда люди всегда ездили, летали. Чтобы не обострять отношения, мы через Украину — кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолёте. Сейчас закрыли небо. Я Путину сказал: «Ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают», — цитирует БЕЛТА белорусского лидера.

Президент выразил мнение, что в этом вопросе не должно возникнуть проблем: «Закрыли небо — ну что ж, есть и более открытые государства, через которые мы всегда можем попасть в Крым», — заявил он.

Лукашенко добавил, что власти республики окажут всевозможную поддержку национальной авиакомпании «Белавиа». По его словам, она не имеет никакого отношения к инциденту с экстренно севшим в Минске самолётом Ryanair, а Запад «допустил крупнейший ляп», связав белорусского перевозчика с той ситуацией.

«Учитывая, что у нас есть базы отдыха на Чёрном море, в районе Сочи и Туапсе, я попросил, чтобы Россия изучила вопрос перелёта «Белавиа» в Сочи, Краснодарский край и Казань. Ещё несколько городов были обозначены», — рассказал белорусский лидер.

Борт Ryanair после экстренной посадки в аэропорту Минска

AFP

Глава государства также заявил, что в текущих реалиях Москва и Минск «полны решимости» вместе противостоять нападкам извне.

«Понимание того, что вокруг нас начинают объединяться определённые силы и давить на нас, и у президента Путина, и у меня есть. Мы прекрасно понимаем, что происходит вокруг нашей страны, и абсолютно одинаково оцениваем эту ситуацию», — отметил Лукашенко.

Напомним, 23 мая в национальном аэропорту Минска совершил экстренную посадку самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. В департаменте по авиации Минтранса Белоруссии тогда сообщили, что на электронную почту аэропорта поступило сообщение, в котором содержалась угроза минирования лайнера, которая позже не подтвердилась.

После приземления стало известно о задержании бывшего главного редактора признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и сопровождавшей его россиянки Софьи Сапеги. Несколько европейских стран после инцидента обратились с требованием к белорусским властям освободить задержанных, а также заявили о намерении ввести санкции в отношении республики.

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Кроме того, лидеры стран — членов ЕС поручили правительствам стран Евросоюза принять необходимые меры для запрета полётов белорусских авиакомпаний над территорией объединения, а также рекомендовали европейским авиаперевозчикам отказаться от полётов в воздушном пространстве Белоруссии.

В последние дни о возможном введении новых санкций против Минска высказался канцлер Австрии Себастьян Курц, а канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что санкции Евросоюза против Белоруссии будут носить точечный характер.

«Они правильны и необходимы. Ситуация удручающая, и это не изменит встреча президента Лукашенко и президента Путина в Сочи», — цитирует Меркель РИА Новости.

В российском МИД изначально назвали ситуацию внутренним делом Белоруссии, обратив внимание на готовность белорусских властей предоставить доступ ко всей информации по инциденту. Официальный представитель ведомства Мария Захарова позже добавила, что запрет на полёты через воздушное пространство Белоруссии — проявление «полной безответственности» стран Запада в отношении своих граждан, которая ставит под угрозу безопасность пассажиров.

Владимир Путин в ходе переговоров с Александром Лукашенко в Сочи назвал развивающуюся ситуацию «всплеском эмоций», а пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что белорусский президент детально проинформировал своего коллегу о событиях, связанных с экстренной посадкой самолёта и задержанием Сапеги и Протасевича.

Во вторник, 1 июня, Лукашенко сообщил, что следствие по их делам будет вестись в Белоруссии. Он добавил, что заверил Путина, что «никаких не будет вопросов с доступом консулов».

Софья Сапега

Reuters

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Один из адвокатов россиянки Александр Филанович заявил, что следственные действия с её участием состоялись 1 июня, однако не стал раскрывать подробности в связи с подпиской о неразглашении. При этом пресс-атташе посольства в Минске Алексей Маскалёв рассказал, что дипмиссия России получила многократное разрешение на посещение девушки в СИЗО.

«Ждём от белорусской стороны, назовём это, «технической» возможности на повторную встречу с ней. Думаю, это произойдёт в самое ближайшее время», — уточнил он.

Между тем Генпрокуратура самопровозглашённой Луганской народной республики заявила, что установила причастность Протасевича к обстрелам в Донбассе, и обратилась к белорусским властям с просьбой разрешить следственные действия с его участием. В ответ Лукашенко пригласил представителей ЛНР посетить Протасевича, которого обвиняют в том, что он участвовал в качестве наёмника в действиях батальона «Азов» на Украине.