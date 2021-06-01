Лукашенко: Минск прорабатывает возможность открытия авиарейсов в Крым

Короткая ссылка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия прорабатывают возможность открытия прямых авиарейсов из Минска в Симферополь.
Лукашенко: Минск прорабатывает возможность открытия авиарейсов в Крым
  • РИА Новости

«Украина закрыла для нас небо. У нас есть свой санаторий в Крыму, в Мисхоре, куда люди всегда ездили, летали. Чтобы не обострять отношения, мы через Украину, кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Сейчас закрыли небо. Я Путину сказал: «Ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он отметил, что Москва и Минск проработают вопрос об открытии авиарейсов в Симферополь — поручение дано компетентным ведомствам.

«Я думаю, тут не будет проблем. Закрыли небо — ну что ж, есть и более открытые государства, через которые мы всегда можем попасть в Крым», — отметил Лукашенко.

Ранее генеральный директор «Белавиа» Игорь Чергинец заявил, что белорусская авиакомпания «Белавиа» не планирует летать в Крым. Он добавил, что для этого должно быть «политическое признание Крыма как части России».

В свою очередь в Крыму белорусской авиакомпании «Белавиа» предложили воспользоваться «уникальным шансом» стать первым иностранным авиаоператором на полуострове.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить