В Крыму предложили «Белавиа» начать выполнять рейсы на полуостров

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В Крыму белорусской авиакомпании «Белавиа» предложили воспользоваться «уникальным шансом» стать первым иностранным авиаоператором на полуострове.
В Крыму предложили «Белавиа» начать выполнять рейсы на полуостров
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главу региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Романа Чегринца.

«У «Белавиа» есть уникальный шанс стать первым иностранным оператором в Крыму. На мой личный взгляд, с учётом той ситуации, в которой оказалась белорусская компания, этот шанс откидывать нельзя», — заявил он.

По его словам, «политическая конъюнктура меняется быстро». Чегринец считает, что «нишу экономической выгоды могут молниеносно перехватить» другие иностранные авиакомпании, с которыми, по его словам, уже ведутся переговоры.

Также он отметил, что положительное решение по данному вопросу сейчас в равной степени важно и для Крыма, и для Белоруссии.

Ранее генеральный директор «Белавиа» Игорь Чергинец заявил, что белорусская авиакомпания «Белавиа» не планирует летать в Крым. Он добавил, что для этого должно быть «политическое признание Крыма как части России».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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