«Белавиа» не будет летать в Крым

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Белорусская авиакомпания «Белавиа» не планирует летать в Крым, заявил генеральный директор перевозчика Игорь Чергинец.

«Должно быть политическое признание Крыма как часть России. Будет политическое решение — будем смотреть», — цитирует РИА Новости слова Чергинца в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».

По его словам, когда Крым был частью Украины, компания летала на полуостров с перерывами, связанными с коммерческими вопросами.

Ранее первый заместитель премьер-министра Белоруссии Николай Снопков в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что «Белавиа» на фоне ограничений для неё на полёты в страны Европы будет менять модель бизнеса, в частности развивать рейсы в СНГ.

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