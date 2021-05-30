«Белавиа» не будет летать в Крым

Белорусская авиакомпания «Белавиа» не планирует летать в Крым, заявил генеральный директор перевозчика Игорь Чергинец.

«Должно быть политическое признание Крыма как часть России. Будет политическое решение — будем смотреть», — цитирует РИА Новости слова Чергинца в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».

По его словам, когда Крым был частью Украины, компания летала на полуостров с перерывами, связанными с коммерческими вопросами.

Ранее первый заместитель премьер-министра Белоруссии Николай Снопков в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что «Белавиа» на фоне ограничений для неё на полёты в страны Европы будет менять модель бизнеса, в частности развивать рейсы в СНГ.