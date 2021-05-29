В Белоруссии заявили, что «Белавиа» будет развивать полёты в страны СНГ
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«Уверен, что мы будем наращивать полёты в тех странах, где пускают. Надеемся на наших партнёров: актуальны направления во все страны СНГ, в Сочи, Краснодар, Минеральные Воды, Байкал, Алтай — есть масса прекрасных уголков России, которые нужно развивать белорусам с точки зрения туристического направления. Уверен, что они («Белавиа». — RT) выстроят ту бизнес-модель, которая позволит компенсировать проблематику, существующую сегодня с Западом», — приводит РИА Новости его слова.
Он отметил, что «Белавиа» из этой ситуации выйдет другой и лучше.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что министерствам транспорта России и Белоруссии поручено организовать взаимодействие с учётом периода отпусков и необходимости вернуть белорусов из Европы.