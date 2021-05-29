Минтрансам России и Белоруссии поручено организовать взаимодействие

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что министерствам транспорта России и Белоруссии поручено организовать взаимодействие с учётом периода отпусков и необходимости вернуть белорусов из Европы.

Эту тему обсуждали главы двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко.

«Обсуждались вопросы организации воздушного движения... Минтрансам двух стран — России и Белоруссии — дано поручение организовать аспекты воздушного сообщения, в том числе с учётом наступающего периода отпусков и с учётом большого количества граждан Белоруссии, которые хотят приехать на черноморское побережье России и так далее», — заявил Песков.

Он отметил, что это важно «с учётом того, что большое количество граждан Белоруссии предстоит как-то возвращать на свою родину, которые находятся в европейских странах и которые сейчас не имеют такой возможности».

Кроме того, Песков добавил, что президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко не обсуждали вопрос полётов белорусской компании «Белавиа» в Крым.