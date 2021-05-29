Путин и Лукашенко не обсуждали вопрос о полётах «Белавиа» в Крым

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко не обсуждали вопрос полётов белорусской компании «Белавиа» в Крым.
Путин и Лукашенко не обсуждали вопрос о полётах «Белавиа» в Крым
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

Песков отрицательно ответил на вопрос, обсуждали ли главы государств эту тему.

При этом он отметил, что вопрос о возможности полётов «Белавиа» в Крым нужно задавать белорусской авиакомпании.

«Это надо у «Белавиа» спрашивать. Это не российская компания», — сказал Песков.

Ранее авиакомпания «Белавиа» была вынуждена прекратить авиасообщение со странами Европы в связи с решением саммита Евросоюза.

Генеральный директор белорусской авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец заявил, что действия западных стран по ограничению полётов авиакомпании без результатов международного расследования инцидента с самолётом Ryanair являются подлостью. 

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