Глава «Белавиа» назвал подлостью ограничения на полёты со стороны Запада

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Генеральный директор белорусской авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец заявил, что действия западных стран по ограничению полётов авиакомпании без результатов международного расследования инцидента с самолётом Ryanair являются подлостью.
Глава «Белавиа» назвал подлостью ограничения на полёты со стороны Запада
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Он напомнил, что совет ICAO принял решение расследовать посадку самолёта Ryanair в Минске до 25 июня.

«Но сегодня, не дожидаясь даже начала расследования, вышеперечисленные страны фактически ввели санкции против «Белавиа», которая никаким боком (не имела отношения. — RT) к данному инциденту», — написал Чергинец в Facebook.

Глава «Белавиа» заявил, что правительства западных стран принимают «явно спланированные действия» по закрытию не только своих стран для посадки бортов авиакомпании, но и по закрытию воздушных коридоров.

«Это, конечно же, полное попрание основ демократии. Наказывают невиновную «Белавиа», да ещё и не начав толком расследование. Подлость», — заявил Чергинец.

Ранее «Белавиа» сообщила об отмене рейсов по 12 направлениям в восемь стран в связи с запретом этих государств на полёты компании.

Лидеры стран ЕС на саммите 24 мая рекомендовали авиаперевозчикам из европейских государств избегать полётов над Белоруссией из-за инцидента с Ryanair.

Самолёт Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. Информация о минировании не подтвердилась.

В лайнере летел Роман Протасевич, основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA, его задержали после приземления.

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