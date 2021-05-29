Глава «Белавиа» назвал подлостью ограничения на полёты со стороны Запада

Генеральный директор белорусской авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец заявил, что действия западных стран по ограничению полётов авиакомпании без результатов международного расследования инцидента с самолётом Ryanair являются подлостью.

Он напомнил, что совет ICAO принял решение расследовать посадку самолёта Ryanair в Минске до 25 июня.

«Но сегодня, не дожидаясь даже начала расследования, вышеперечисленные страны фактически ввели санкции против «Белавиа», которая никаким боком (не имела отношения. — RT) к данному инциденту», — написал Чергинец в Facebook.

Глава «Белавиа» заявил, что правительства западных стран принимают «явно спланированные действия» по закрытию не только своих стран для посадки бортов авиакомпании, но и по закрытию воздушных коридоров.

«Это, конечно же, полное попрание основ демократии. Наказывают невиновную «Белавиа», да ещё и не начав толком расследование. Подлость», — заявил Чергинец.

Ранее «Белавиа» сообщила об отмене рейсов по 12 направлениям в восемь стран в связи с запретом этих государств на полёты компании.

Лидеры стран ЕС на саммите 24 мая рекомендовали авиаперевозчикам из европейских государств избегать полётов над Белоруссией из-за инцидента с Ryanair.

Самолёт Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. Информация о минировании не подтвердилась.

В лайнере летел Роман Протасевич, основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA, его задержали после приземления.