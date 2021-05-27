Авиакомпания «Белавиа» сообщила об отмене рейсов по 12 направлениям в восемь стран

Белорусская авиакомпания «Белавиа» с 27 мая вынужденно отменяет рейсы по 12 направлениям, которые затрагивают восемь стран.

Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

«В связи с наличием запретов на выполнение рейсов со стороны ряда стран авиакомпания «Белавиа» вынуждена отменить полёты с 27 мая по 30 октября 2021 года по следующим направлениям: Варшава, Милан, Амстердам, Рим, Франкфурт, Берлин, Мюнхен, Ганновер, Вена, Брюссель, Барселона, Калининград», — говорится в заявлении.

В сообщении уточняется, что пассажиры предоставляется возможность изменить дату вылета или вернуть полную стоимость билета без штрафов в течение года с момента приобретения.

Вместе с этим в авиакомпании добавили, что возврат средств и изменения даты касается только неиспользованных и частично использованных авиабилетов.

Ранее лидеры стран ЕС на саммите 24 мая рекомендовали авиаперевозчикам из европейских государств избегать полётов над Белоруссией.

Позднее стало известно, что правительство Литвы решило запретить полёты над своей территорией белорусским авиаперевозчикам. Аналогичное решение приняли ещё несколько стран, включая Латвию, Польшу и Великобританию.

Вместе с этим отдельные страны отменили разрешение на пролёт над своей территорией исключительно для «Белавиа». Так, например, поступили Швеция и Финляндия.